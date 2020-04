Olympique Lyon denkt erover na om naar de rechter te stappen. De Franse club greep donderdag naast een ticket voor Europees voetbal via de competitie en verwacht hierdoor een verlies van tientallen miljoenen euro's te lijden.

"Olympique Lyon behoudt zich het recht voor om tegen de beslissing van de Franse profliga (LFP) in beroep te gaan en een schadevergoeding te eisen", schrijft de club in een verklaring. "De schade voor de club zal enkele tientallen miljoenen euro's bedragen."

De LFP besloot Paris Saint-Germain tot kampioen uit te roepen en de Europese tickets te verdelen op basis van de huidige ranglijst. Het seizoen in de Ligue 1 werd dinsdag definitief gestaakt vanwege de coronacrisis.

Door de manier waarop de toegangsbewijzen voor Europees voetbal werden verdeeld, verdient Olympique Lyon als nummer zeven van de ranglijst net geen ticket. De ploeg van Memphis Depay en Kenny Tete heeft slechts één punt minder dan nummer zes OGC Nice, dat volgend seizoen waarschijnlijk wel in de Europa League mag uitkomen.

Stand bovenin Ligue 1 1. PSG 27-68

2. Olympique Marseille 28-56

3. Stade Rennes 28-50

4. Lille OSC 28-49

5. Stade de Reims 28-41

6. OGC Nice 28-41

7. Olympique Lyon 28-40

8. Montpellier 28-40

9. AS Monaco 28-40

Lyon mag nog hopen op bekerfinale

Nice is net als nummer vijf Stade Reims afhankelijk van het besluit om de bekertoernooien Coupe de France en Coupe de la Ligue wel of niet uit te spelen. Uitgerekend Lyon staat in de nog niet geschrapte finale van de Coupe de la Ligue, waarin Paris Saint-Germain de tegenstander is.

Ook kan Lyon nog een Europees ticket voor volgend seizoen bemachtigen door de Champions League te winnen. Daarin staat de ploeg in de achtste finales, waarin de eerste wedstrijd tegen Juventus (1-0) werd gewonnen.

Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas had dinsdag nog een voorstel gedaan om de strijd om de landstitel en de Europese tickets te beslissen via play-offs in drie fases. Acht clubs zouden in de laatste knock-outfase overblijven en strijden om het kampioenschap en de tickets voor Europees voetbal. De Franse profliga kon zich niet vinden in dit alternatief.

