De Duitse clubs moeten langer wachten op het besluit over een herstart van de Bundesliga. Bondskanselier Angela Merkel maakte donderdag duidelijk dat het onderwerp is doorgeschoven naar volgende week woensdag.

"Dan bekijken we of en zo ja, onder welke voorwaarden competities kunnen worden hervat", liet Merkel weten tijdens een conferencecall met de minister-presidenten van de deelstaten. Er werd verwacht dat er ook een besluit zou worden genomen over een hervatting van de Bundesliga.

Als streefdatum voor de eerste wedstrijden wordt nu 16 mei genoemd door verschillende Duitse media. In dat geval zijn er twee midweeks speelrondes nodig om de Bundesliga voor 1 juli af te ronden. De eerder gewenste datum van 9 mei lijkt niet haalbaar.

Bij een competitiehervatting worden de wedstrijden logischerwijs achter gesloten deuren gespeeld en zijn er maximaal 126 mensen welkom in het stadion. Daarnaast mogen de spelers niet allemaal tegelijkertijd in de kleedkamer zitten en moet iedereen in het spelershotel een mondkapje dragen.

Net als bijna alle andere Europese voetbalcompetities ligt de Bundesliga al sinds maart stil vanwege de coronacrisis, maar in tegenstelling tot veel andere landen hebben de clubs in Duitsland de training al enkele weken hervat.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.