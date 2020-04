Burgemeester Joe Anderson van Liverpool denkt dat het niet verstandig is om de Premier League te hervatten. Hij vreest voor chaotische situaties als supporters uit zijn stad een eventuele titel van Liverpool zullen vieren, ook als de club op neutraal terrein kampioen wordt.

"Zelfs als het achter gesloten deuren zou gebeuren, zouden er vele duizenden mensen buiten Anfield opduiken", zegt Anderson donderdag tegen de BBC. "Er zullen niet veel mensen zijn die onze uitspraken zullen respecteren. Een hoop mensen zullen het komen vieren, dus ik denk dat een herstart niet handig is."

De Premier League heeft de clubs laten weten dat alleen "goedgekeurde locaties" zullen worden gebruikt als de competitie wordt hervat. Hierdoor is de kans een stuk groter dat wedstrijden op neutraal terrein worden afgewerkt.

Ook daarover heeft Anderson zijn twijfels. "Ik denk dat er zelfs dan een hoop mensen buiten Anfield zullen verschijnen om het kampioenschap te vieren. Voor de politie zal het dan heel lastig worden om mensen uit elkaar te houden en sociale afstand te houden. Dat wordt een chaos."

Liverpool teleurgesteld in uitspraken Anderson

In een verklaring laat Liverpool weten "teleurgesteld" te zijn in de uitspraken van de burgemeester. "In de afgelopen weken hebben we contact gehad met supportersgroepen die ons hebben laten weten dat ze vastbesloten zijn om sociale afstandsmaatregelen te respecteren", meldt de club op zijn website.

Liverpool heeft in de Premier League een straatlengte voorsprong op de concurrentie. 'The Reds' gaan aan kop met 25 punten meer dan nummer twee Manchester City en hebben nog maar drie overwinningen nodig om de eerste landstitel sinds 1990 veilig te stellen.

Hoewel Anderson een herstart van de competitie niet ziet zitten, vindt hij wel dat Liverpool tot kampioen moet worden uitgeroepen. "Zij waren duidelijk de beste en moeten tot kampioen gekroond worden. Maar het gaat nu om de gezondheid en veiligheid van mensen."

