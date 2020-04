Koploper Paris Saint-Germain is donderdag door Ligue 1-organisator LFP uitgeroepen tot kampioen. Het voetbalseizoen in Frankrijk werd dinsdag definitief gestaakt vanwege de coronacrisis.

Paris Saint-Germain had met nog elf wedstrijden te spelen een voorsprong van twaalf punten op nummer twee Olympique Marseille, dat nog tien duels voor de boeg had.

Voor PSG, de ploeg van sterspelers Neymar en Kylian Mbappé, is het de negende landstitel in totaal en de zevende in de afgelopen acht jaar.

De Ligue 1 is na de Eredivisie de tweede Europese competitie die definitief gestaakt is. Nadat de Franse regering dinsdag besloot om teamsporten tot begin augustus te verbieden, was het uitspelen van de competitie onmogelijk.

De LFP besloot ook dat hekkensluiter Toulouse en nummer negentien Amiens zullen degraderen naar de Ligue 2. FC Lorient en RC Lens promoveren juist naar de hoogste divisie.

Olympique Lyon grijpt naast Europees ticket

Olympique Marseille en Stade Rennes gaan net als PSG naar de Champions League en Lille OSC, Stade de Reims en OGC Nice krijgen een Europa Leauge-ticket. Nummer zeven Olympique Lyon, de ploeg van Memphis Depay en Kenny Tete, grijpt overal naast.

In Nederland besloot de KNVB om dit seizoen geen promotie/degradatie door te voeren en geen kampioen aan te wijzen. Koploper Ajax krijgt wel het beste Champions League-ticket.

Stand bovenin Ligue 1 1. PSG 27-68

2. Olympique Marseille 28-56

3. Stade Rennes 28-50

4. Lille OSC 28-49

5. Stade de Reims 28-41

6. OGC Nice 28-41

7. Olympique Lyon 28-40

8. Montpellier 28-40

9. AS Monaco 28-40

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.