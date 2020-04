Mauricio Pochettino zou graag terugkeren bij Tottenham Hotspur. De 48-jarige manager, die in november vorig jaar bij de 'Spurs' werd ontslagen, baalt er nog steeds van dat hij zijn werk in Londen niet heeft kunnen afmaken.

"Het was een geweldige reis, die helaas werd beëindigd zoals niemand dat wilde", vertelde Pochettino woensdag bij BT Sport. "Maar diep in mijn hart weet ik zeker dat onze wegen elkaar weer gaan kruisen. We waren ontzettend dicht bij het winnen van de Premier League en de Champions League."

Pochettino, die werd opgevolgd door José Mourinho, stond sinds mei 2014 aan het roer bij de Londense club. De Argentijn won in totaal 159 van zijn 293 officiële duels op de bank bij Tottenham. Zijn grootste succes was het bereiken van de finale van de Champions League vorig seizoen.

"Ik wil weten hoe het voelt om de titel te winnen, vooral omdat de fans van deze club zo geweldig zijn", vervolgt Pochettino. "Zij hebben me altijd gesteund en het zou een mooie manier zijn om ze wat terug te geven."

Mauricio Pochettino haalde met Tottenham Hotspur de finale van de Champions League, maar werd een half seizoen later ontslagen. (Foto: Pro Shots)

Pochettino gelinkt aan overstap naar Newcastle

Pochettino werd in de afgelopen dagen door Britse media gelinkt aan een overstap naar Newcastle United. Die club staat op het punt om overgenomen te worden door een consortium uit Saoedi-Arabië.

"Ik kijk ernaar uit om weer aan de slag te gaan en ben zeer gemotiveerd voor mijn volgende project", aldus Pochettino, die verder in het midden laat welk project dat is.

De Premier League ligt net als alle andere Europese competities al weken stil. De intentie is nog wel om het seizoen af te maken. Als dat niet lukt, lopen de Premier League-clubs zo'n 700 tot 800 miljoen euro aan televisiegelden mis.

Arsenal kondigde op 25 april als eerste Engelse topclub aan het trainingscomplex weer te openen voor individuele spelers.

