Trainer Gertjan Verbeek heeft woensdag zijn contract laten ontbinden bij Adelaide United, zo maakte hij bekend in het televisieprogramma Op1.

"Adelaide kon mij niet de garantie geven dat er volgend jaar gevoetbald zou worden", aldus Verbeek. "De vooruitzichten waren erg onzeker en er was een hoop onduidelijkheid."

De 57-jarige Verbeek had nog een contract voor één seizoen in Australië. In oktober pakte hij met de beker zijn enige prijs met de club. Voordat de competitie vanwege het coronavirus werd stilgelegd bezette Adelaide de zevende plaats.

Om het seizoen af te maken zou Verbeek in theorie nog vijf wedstrijden moeten spelen, maar de kans dat dit gaat gebeuren acht de coach erg klein. "Ik moet dan weer terug naar Australië vliegen en toch ook financieel worden gecompenseerd. De financiële situatie van de club is niet goed", aldus Verbeek.

"Daar komt bij dat ik de kost moet winnen voor mijn gezin. Dat kan vanuit Nederland beter dan in Australië. Het is jammer dat het zo eindigt, want ik had er graag nog een tweede en misschien derde seizoen aan vastgeplakt. We hadden het ontzettend naar ons zin."

Verbeek tekende in mei een contract voor twee jaar bij Adelaide United. Hij was in het verleden ook eindverantwoordelijke bij AZ, Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord, 1. FC Nürnberg, VfL Bochum en FC Twente.

