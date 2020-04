De directie van Willem II levert 15 procent van het salaris in gedurende de periode dat er geen supporters aanwezig mogen zijn bij thuiswedstrijden. Het bestuur wil daarmee ook een signaal afgeven aan de fans.

Willem II is namelijk zeer te spreken over het feit dat seizoenkaarthouders en sponsoren massaal hebben laten weten geen tegemoetkoming te vragen voor de wedstrijden die niet zijn gespeeld. "Wij hopen dat veel Willem II'ers dit mooie voorbeeld volgen", zo schrijft de club woensdag.

Om solidair te zijn met de supporters, doet ook de directie een duit in het zakje. Het bestuur zal in de periode waarin er geen fans zullen zijn bij thuiswedstrijden slechts 85 procent van het salaris in ontvangst nemen. Ook gaat de club in overleg met de spelers en medewerkers om een loonoffer te vragen.

"Het voortijdig afbreken van het seizoen is voor Willem II ook aanleiding geweest om de voorgenomen prijsverhogingen voor seizoenkaarthouders en businessclubleden met een seizoen uit te stellen", aldus Willem II.

PSV was vorige week de eerste Nederlandse club die bekendmaakte vanwege de coronacrisis in de salarissen te snijden. De bestuurders van de 24-voudig landskampioen leveren 20 procent van hun loon in zolang er zonder publiek wordt gespeeld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.