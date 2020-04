Volgens Tim Meyer, de voorzitter van de medische commissie van de UEFA, is het wel degelijk mogelijk om de voetbalcompetities nog uit te spelen. Daarmee heeft de medische tak van de Europese bond wel een heel andere mening dan de FIFA.

Vorige week vrijdag kwam er een eind aan het Eredivisie-seizoen en afgelopen dinsdag werd er een punt gezet achter de Franse Ligue 1, maar dat hoeft volgens Meyer niet te gelden voor de andere (grotere) competities in Europa.

"Alle voetbalclubs die van plan zijn de wedstrijden te hervatten, zullen uitgebreide protocollen opstellen om ervoor te zorgen dat de gezondheid van de betrokkenen bij de wedstrijden wordt beschermd. Dan is het zeker mogelijk om de competities te hervatten", zegt Meyer woensdag.

"In alle discussies rondom de hervatting van wedstrijden in het betaald voetbal is de gezondheid van spelers en iedereen die betrokken is van het grootste belang", aldus Meyer in een verklaring.

Meyer spreekt medische commissie FIFA tegen

De opmerkingen van Meyer zijn opvallend, want begin april zei Michel D'Hooghe, het hoofd van de medische commissie van de FIFA, nog dat het beëindigen van de competities de beste oplossing zou zijn.

"Volgens virologen worden publieke bijeenkomsten als laatste toegestaan. Dan moet je begrijpen dat we in de eerstvolgende maanden niet mogen verwachten dat er wedstrijden kunnen worden georganiseerd", zo zei D'Hooghe, die destijds het besluit van de Belgische Jupiler Pro League om de competitie te stoppen steunde.

Grote competities als de Bundesliga, Premier League, Serie A en La Liga mikken nog steeds op het uitspelen van het huidige seizoen, maar het is nog altijd niet bekend wanneer dat gaat gebeuren.

