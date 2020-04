Met een uitgelekte e-mail krijgt de strijd van de gedupeerde clubs en de KNVB steeds meer een soapachtig karakter. Een kort geding over promotie/degradatie is nog steeds een mogelijkheid, al lijkt een algemene ledenvergadering waarschijnlijker.

SC Cambuur en De Graafschap, de twee clubs die bovenaan stonden in de Keuken Kampioen Divisie en vinden dat ze recht hebben op promotie, hebben gezamenlijk advocaat Dolf Segaar in de arm genomen. Met ruim dertig jaar ervaring in de advocatuur is hij gepokt en gemazeld.

Een van Segaars bekendste wapenfeiten stamt uit 2016. Toen wist hij een besluit van de KNVB om de licentie van FC Twente in te trekken ongedaan te maken, waardoor de club uit Enschede toch in de Eredivisie actief kon blijven.

In een interview met het AD zegt Segaar woensdag dat beide clubs kansrijk zijn om komend seizoen in de Eredivisie te spelen. "Er zijn argumenten waarom de besluitvorming niet gegaan is zoals de statuten en reglementen van de KNVB voorschrijven. Bovendien valt er op de besluitvorming zelf het een en ander aan te merken."

Volgens de advocaat zijn er twee opties: een kort geding of een algemene ledenvergadering van de KNVB. "Het is altijd beter als partijen er zonder rechter uitkomen." Voor een algemene ledenvergadering moeten minimaal vier clubs het initiatief nemen. Segaar zegt dat meer dan vier clubs daar wat voor voelen.

Directies gedupeerde clubs praten met KNVB

Dinsdag hadden de directies van Cambuur en De Graafschap in Zeist een onderhoud met de KNVB. Daar is onder meer de optie van een tijdelijke uitbreiding van de Eredivisie naar twintig clubs besproken.

Dit scenario werd vrijdag door de KNVB al voor de stemming opzijgeschoven. "Maar er is intern bij de clubs veel meer draagvlak voor een competitie met twintig ploegen dan de KNVB dacht", zegt Cambuur-voorzitter Gerald van den Belt. Zijn collega-directielid Ard de Graaf zegt tegen Leeuwarder Courant dat zijn club "het over heel veel dingen oneens is" met de KNVB. "Maar ik hoop ook dat er daar wordt gewerkt aan een oplossing."

E-mail van KNVB aan clubs lekt uit

De KNVB stuurde woensdag aan alle profclubs een e-mail, waarin de besluitvorming van vrijdag juridisch wordt onderbouwd. De e-mail lekte uit en is in handen van VI en De Telegraaf.

Een van de belangrijkste argumenten van Cambuur en De Graafschap is dat zestien clubs bij een stemming vóór promotie/degradatie waren, tegenover slechts negen tegenstemmers. Negen andere clubs onthielden zich van stemming.

"Het bestuur betaald voetbal is van mening dat uit deze peiling niet een duidelijke meerderheid blijkt voor de keuze van een bepaald besluit, althans niet een zodanige meerderheid dat deze bepalend zou moeten zijn voor het bestuur betaald voetbal bij het nemen van het betreffende besluit", citeert VI de KNVB in de e-mail, waarin tevens wordt benadrukt dat de stemming alleen een adviserend en geen bindend karakter had.

Willem II kreeg van de KNVB het vijfde Europese ticket, waar ook FC Utrecht aanspraak op maakte. (Foto: Pro Shots)

KNVB geeft uitleg over ticket voor Willem II

Daarnaast legt de KNVB uit waarom het vijfde Europese ticket naar Willem II en niet naar FC Utrecht is gegaan. De club uit de Domstad had op de ranglijst drie punten achterstand en een beter doelsaldo met een wedstrijd minder gespeeld dan Willem II en had bovendien de bekerfinale bereikt, waarin het tegen Feyenoord zou aantreden.

Utrecht heeft een wedstrijd minder gespeeld doordat FC Utrecht-Ajax in de 22e speelronde werd afgelast. "Het bestuur betaald voetbal heeft evenwel vastgesteld dat het schrappen van de resultaten van de wel gespeelde wedstrijden uit speelronde 22, niet leidt tot een andere rangschikking voor wat betreft de verdeling van de tickets voor de Europese clubcompetities", schrijft de KNVB. Willem II verloor in die 22e speelronde van PSV.

Het is voor de KNVB geen optie om de bekerfinale bijvoorbeeld in september te spelen, wanneer de coronamaatregelen van de overheid mogelijk voorbij zijn. De UEFA wil van de gestaakte competities uiterlijk 3 augustus weten welke clubs Europa in gaan.

Volgens De Telegraaf bestaat het risico dat Nederland het vijfde Europese ticket helemaal kwijtraakt. "Het bestuur betaald voetbal is van mening dat dit ticket moet worden toegewezen op grond van de resultaten in de Eredivisie. Wij benadrukken dat dit nog door de UEFA moet worden bevestigd en dat indien de UEFA het hiermee niet eens is, de kans bestaat dat wij deze plaats niet toebedeeld krijgen in het seizoen 2020/2021", citeert de krant uit de e-mail.