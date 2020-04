Ricardo van Rhijn vertrekt na één seizoen weer bij sc Heerenveen, zo meldt de Friese club woensdag. Het aflopende contract van de verdediger wordt niet verlengd.

De 28-jarige Van Rhijn kwam vorige zomer transfervrij over van AZ en speelde dit seizoen negentien duels in de Eredivisie voor sc Heerenveen. Ook kwam hij nog tot vier duels in het bekertoernooi.

"We hebben afgelopen zomer samen heel bewust gekozen voor een eenjarig contract. Onlangs hebben we meerdere gesprekken gevoerd en de keuze gemaakt om na dit seizoen niet met elkaar door te gaan", aldus Gerry Hamstra, technisch manager van Heerenveen.

Van Rhijn kwam in het verleden, naast AZ, uit voor Ajax en Club Brugge. Hij speelde in zijn tijd als Ajacied ook nog acht keer in het Nederlands elftal.

Heerenveen nam dinsdag al afscheid van de gehuurde spits Jens Odgaard (terug naar Sassuolo) en derde doelman Trevor Doornbusch.