Ajax heeft woensdag in kleine groepjes weer de training hervat op De Toekomst. Onder anderen aanvoerder Dusan Tadic, Donny van de Beek, Quincy Promes, Joël Veltman en Daley Blind maakten hun opwachting. Trainer Erik ten Hag is blij dat hij weer spelers mag ontvangen op het veld.

"Het is natuurlijk prettig dat je weer kunt starten nadat we zolang uit de running zijn geweest. Je ziet het enthousiasme, ook bij de staf. Deze periode is heel vreemd, voor de hele maatschappij, maar natuurlijk ook voor Ajax", zegt Ten Hag tegen Ajax TV.

Door de coronacrisis konden ook de spelers van Ajax ruim zes weken niet trainen op het veld. De Amsterdammers trainen nu 's ochtends met zes spelers en 's middags weer met zes andere spelers. De aanwezige spelers worden dan weer verdeeld over twee groepjes van drie.

"We hebben de laatste tijd veel bedacht en mogen alleen maar in kleine groepjes trainen. Die groepjes hebben we dan ook met trainers verdeeld. Ik observeer, geef aanwijzingen en evalueer", aldus Ten Hag.

1 september uitgangspunt voor Ajax

Bij Ajax houden ze rekening met het scenario dat er vanaf 1 september weer gevoetbald mag worden in Nederland, maar dat is nog lang niet zeker, zo weet ook Ten Hag. "We hopen dat natuurlijk wel. Het is een richtlijn waarop we gefocust zijn."

Het gaat er volgens Ten Hag nu vooral om dat zijn spelers weer echt aan de slag kunnen. "Ze hebben de bal een paar weken niet gevoeld. Je ziet ook dat ze daar heel blij mee zijn, dat ze eindelijk met de bal dingen kunnen gaan doen. Dat is even geleden."

Het beëindigen van de Eredivisie door de KNVB vorige week vrijdag leverde Ajax niet een nieuwe landstitel op, maar de Amsterdammers krijgen als nummer één wel het beste Europese ticket voor volgend seizoen.

