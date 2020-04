Vincenzo Spadafora, de Italiaanse minister van Sport, acht de kans klein dat het seizoen in de Serie A nog afgemaakt kan worden. Zondag werd juist bekend dat de clubs op 4 mei weer individuele trainingen mogen houden na een strenge lockdown van twee maanden.

"Het wordt steeds lastiger om de Serie A uit te gaan spelen", zei Spadafora woensdag op de Italiaanse tv-zender LA7. "Als ik voorzitter van een club was, dan zou ik me gaan focussen op volgend seizoen."

Vorige week dinsdag spraken de twintig clubs in de Serie A nog unaniem de hoop uit het seizoen te kunnen voltooien. Er zijn voor de meeste clubs nog twaalf duels te spelen.

In Nederland en Frankrijk werden de competities onlangs al definitief gestaakt. "Die beslissingen zouden ertoe kunnen leiden dat in ons land ook zo'n besluit genomen wordt. Het zou goed zijn als iedereen in Europa op één lijn zit", aldus de minister.

Trainingsprotocol van Italiaanse bond afgekeurd

Italië is na de Verenigde Staten het land met wereldwijd de meeste overleden coronapatiënten (ruim 27.000 sterfgevallen). Omdat de curve aan het afvlakken is, werd vorige week aangekondigd dat de maatregelen versoepeld worden.

Naast het toestaan van individuele groepstrainingen per 4 mei, mag er vanaf 18 mei weer in groepsverband getraind worden. De Italiaanse bond heeft een protocol voor de trainingen opgesteld, maar wetenschappers die de regering adviseren gaven het voorstel een onvoldoende.

"We zullen met de bond hierover in gesprek blijven tot er een oplossing is", zei Spadafora. "Maar het zou me niets verbazen als een meerderheid van de clubs binnenkort voor een beëindiging van de competitie is."

"Als de competitie toch hervat wordt, dan zal dat sowieso zonder publiek zijn", meldde de minister.

De titelstrijd in de Serie A was zeer spannend toen de competitie begin maart werd stilgelegd. Titelverdediger Juventus heeft een punt voorsprong op Lazio.

