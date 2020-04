De weduwe van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi heeft de Premier League opgeroepen om de overname van Newcastle United tegen te houden. Een consortium uit Saoedi-Arabië, waar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman bij betrokken is, staat op het punt een meerderheidsbelang in de Premier League-club te nemen.

Bin Salman is omstreden, omdat hij volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in 2018 opdracht gaf tot de moord op Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel. Zijn betrokkenheid bij het consortium zorgde al voor een storm van kritiek en nu laat ook Hatice Cengiz (de weduwe van Khashoggi) van zich horen.

"De status van het Engelse voetbal wordt aangetast als jullie je inlaten met mensen die de meest verschrikkelijke misdaden hebben begaan en die vervolgens proberen te verdoezelen. Ze willen het Engelse voetbal gebruiken om hun imago op te poetsen", schrijven de advocaten bij monde van Cengiz volgens de BBC.

"Het is zonder enige twijfel jullie taak om de overname tegen te houden. In het Engelse voetbal moet geen plek zijn voor mensen die betrokken zijn bij dergelijke weerzinwekkende handelingen."

73 Video Saoedische kroonprins ontkent achter moord Khashoggi te zitten

Amnesty uitte ook forse kritiek

Het is niet de eerste keer dat de aanstaande overname hevig wordt bekritiseerd. Ook Amnesty International is fel tegen de overname, vanwege de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië. "Dit mag geen poging zijn om de verschrikkelijke situatie in Saoedi-Arabië te verdoezelen met investeringen in sport", zei Amnesty eerder al.

Het is de vraag of de overname nog tegengehouden kan worden. Newcastle United ontving al een aanbetaling en zal, als de deal rond is, 300 miljoen pond (zo'n 341 miljoen euro) krijgen in ruil voor 80 procent van de aandelen.

Het Saoedische consortium moet nog wel door de Premier League Owners' and Directors' Test komen. Als de overname groen licht krijgt, wordt Newcastle United een van de rijkste clubs ter wereld.