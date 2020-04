Rinus Israël was geschokt toen hij woensdag hoorde van het overlijden van voormalig ploeggenoot Eddy Pieters Graafland (86). De voormalige verdediger speelde bij Feyenoord jarenlang samen met de legendarische oud-doelman en zal hem blijven herinneren als betrouwbare en eigenzinnige man.

"Het was een aardige vent waar je echt wat aan had", zegt de 78-jarige Israël woensdag in gesprek met NU.nl. "Als hij zijn woord gaf, kon je op hem rekenen. Ik heb hem nog niet zo lang geleden gezien en toen leek hij fysiek nog in orde, dus zijn overlijden had ik echt niet aan zien komen."

Pieters Graafland begon zijn carrière in 1950 bij Ajax en maakte acht jaar later als eerste speler ooit de overstap naar aartsrivaal Feyenoord, waar hij ook de grootste successen in zijn carrière vierde. Israël verruilde DWS in 1966 voor Feyenoord en speelde tot 1970 samen met 'Eddy PG', zoals de bijnaam van de voormalige doelman luidt.

"Hij was een man met een eigen mening die niet meeliep met de kudde", herinnert Israël zich. "En Eddy was bovenal een geweldige keeper. Wat mij betreft hoort hij zeker in de top drie van beste Nederlandse keepers aller tijden. Hij had alle kwaliteiten die een keeper nodig heeft."

"Eddy was goed in de één tegen één en betrouwbaar bij voorzetten. Als speler wist je dat er een keeper onder de lat stond waar je op kon rekenen. Hij had alleen niet zo'n atletisch lichaam als bijvoorbeeld Jan van Beveren, maar spelers hadden wel respect voor hem."

'Europacup I-finale heel mooie afsluiter'

Met vier landstitels en twee KNVB-bekers was de periode van Pieters Graafland bij Feyenoord al zeer succesvol te noemen, maar het hoogtepunt volgde pas in de allerlaatste wedstrijd van zijn carrière: de gewonnen Europacup I-finale tegen Celtic (2-1) in Milaan.

De toenmalige Feyenoord-coach Ernst Happel had dat seizoen de voorkeur gegeven aan Eddy Treijtel als eerste doelman, maar hij vroeg Pieters Graafland of hij de finale wilde keepen. Na lang wikken en wegen besloot de 47-voudig international toe te stemmen.

"Dat ging niet bepaald van een leien dakje", weet Israël nog. "De meeste keepers zullen geen bedenktijd nodig hebben als hen wordt gevraagd een Europese finale te keepen. Die happen direct toe, maar Eddy wilde er nog een nachtje over slapen."

"Dat tekende ook een beetje zijn karakter. Het zat hem dwars dat hij het hele seizoen niet had gespeeld. Een dag later stemde hij alsnog toe. Die finale was een heel mooie afsluiter van een loopbaan van een geweldige, betrouwbare doelman."