Spelers uit de Spaanse competitie mogen de training volgende week hervatten. Premier Pedro Sánchez maakte dinsdag bekend dat de coronamaatregelen in het land geleidelijk worden versoepeld.

Spelers mogen vanaf maandag individueel trainen en een week later is het mogelijk ook weer toegestaan voor clubs om trainingen in kleine groepjes af te werken. De Spaanse autoriteiten willen zo stapje voor stapje terugkeren naar de normale situatie.

Het ministerie van Volksgezondheid zal elke twee weken bekijken of het mogelijk is om de groepstraining te hervatten. Als dat weer kan, wordt ook onderzocht wanneer de competitiewedstrijden in La Liga hervat kunnen worden.

De Spaanse competitie ligt net als in vrijwel alle andere Europese landen al sinds maart stil. Spanje behoort tot de landen in de wereld die het hardst zijn getroffen door het coronavirus; alleen in de Verenigde Staten en Italië ligt het dodental hoger.

Premier Sánchez hoopt dat de situatie in Spanje eind juni weer normaal is en dat biedt hoop voor de voetbalcompetitie. La Liga-baas Javier Tebas sprak dinsdag nogmaals zijn hoop uit dat het onderbroken seizoen afgemaakt kan worden.

Ook in onder meer Engeland en Duitsland mikken de autoriteiten op een hervatting van de competitie, maar dat geldt niet voor alle landen. De Eredivisie en ook de Franse Ligue 1 worden hoe dan ook niet meer afgemaakt, terwijl ook het seizoen in de Belgische Jupiler Pro League waarschijnlijk voortijdig wordt beëindigd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.