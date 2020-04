Franz Beckenbauer hoeft niet meer te vrezen voor een forse straf voor zijn rol bij de toewijzing van het WK 2006. De corruptiezaak van de Zwitserse justitie tegen de Duitse voetbalicoon is verjaard.

Justitie in Zwitserland opende in 2015 een onderzoek naar de financiële praktijken bij de toewijzing van het WK aan Duitsland. Beckenbauer, destijds voorzitter van het organiserend comité, werd net als drie andere Duitsers verdacht van fraude en witwassen en moest in het voorjaar van 2017 een verklaring afleggen.

De nu 74-jarige Beckenbauer zou in 2005 een bedrag van in totaal 8,4 miljoen pond (circa 9,7 miljoen euro) hebben overgemaakt naar Mohamed Bin Hammam, die destijds deel uitmaakte van het uitvoerende comité van de FIFA en nu levenslang geschorst is.

Beckenbauer zelf heeft altijd ontkend dat hij geld heeft overgemaakt om een stem te kopen rondom de toewijzing van het WK. Duitsland kreeg nipt de voorkeur boven Zuid-Afrika, dat het mondiale eindtoernooi in 2010 alsnog mocht organiseren.

FIFA diep teleurgesteld door verjaarde zaak

De rechtszaak tegen onder anderen Beckenbauer werd vertraagd door de coronacrisis en is nu dus definitief geschrapt. In Zwitserland mogen de autoriteiten maximaal vijftien jaar doen over strafrechtelijke vervolging bij fraude en die periode is nu verstreken.

"De FIFA is diep teleurgesteld dat de zaak niet kan worden afgerond", schrijft de wereldvoetbalbond in een verklaring op de website. "Voor het voetbal en de justitie in Zwitserland is het erg zorgwekkend dat er geen resultaat is. We hopen dat de waarheid ooit boven tafel komt en dat de daders gestraft zullen worden."

Hoewel Beckenbauer al jaren wordt verdacht van criminele activiteiten, wordt hij in Duitsland nog altijd gezien als grootheid in het voetbal. 'Der Kaiser' werd in 1974 met 'Die Mannschaft' wereldkampioen door Oranje in de finale te verslaan en hij leidde de Duitsers in 1990 ook als bondscoach naar de wereldtitel.