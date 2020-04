De legendarische oud-doelman en Feyenoord-icoon Eddy Pieters Graafland is dinsdag op 86-jarige leeftijd overleden, meldt de Rotterdamse club op zijn website.

Pieters Graafland staat bekend als een van de beste Nederlandse keepers aller tijden. 'Eddy PG' begon zijn loopbaan in 1950 bij Ajax en maakte acht jaar later de overstap naar aartsrivaal Feyenoord, waar hij tot het einde van zijn carrière in 1970 zou blijven.

Bij de Rotterdammers was Pieters Graafland een stuk succesvoller dan in Amsterdam en groeide hij uit tot clubicoon. De doelman won vier landstitels en twee KNVB-bekers en veroverde uitgerekend in de laatste wedstrijd van zijn loopbaan de Europacup I met Feyenoord door Celtic in de finale met 2-1 te verslaan.

Het was overigens geen vanzelfsprekendheid dat Pieters Graafland onder de lat zou staan in die finale. De toenmalige coach Ernst Happel gaf dat seizoen de voorkeur aan Eddy Treijtel, maar die werd voor de eindstrijd in Milaan gepasseerd. Na lang twijfelen besloot Pieters Graafland toch de finale te keepen.

Eddy Pieters Graafland met de bal van de Europacup I-finale in 1970. (Foto: Pro Shots)

'Heb dingen meegemaakt die absoluut top waren'

Eind jaren vijftig - aan het einde van zijn periode bij Ajax - had Pieters Graafland al zijn eerste minuten gemaakt voor het Nederlands elftal. Hij debuteerde in april 1957 tegen België (1-1) en speelde daarna nog 46 interlands voor Oranje.

In 1999 deed Pieters Graafland mee bij de wedstrijd van het 'Oranje van de Eeuw', een door Johan Cruijff samengestelde selectie van de beste Nederlands elftal-spelers van de twintigste eeuw.

"Als ik mijn eigen berichten uit die tijd nu doorlees, besef ik wel dat ik in mijn voetballeven dingen heb meegemaakt die absoluut top waren. Of het nu bij Feyenoord of in Oranje was", zei Pieters Graafland onlangs nog in een interview op de site van Feyenoord.