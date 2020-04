André Onana wil komende zomer vertrekken bij Ajax. De 24-jarige Kameroenese doelman rekent erop dat de Amsterdammers meewerken aan een transfer.

"Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij met Ajax en ben de club heel dankbaar. Het waren vijf geweldige jaren hier. Maar nu is mijn tijd gekomen om een stap te maken. Die afspraak hebben we vorig jaar gemaakt", zegt Onana dinsdag tegen het AD.

De Telegraaf meldde maandag dat FC Barcelona zich officieel bij Ajax heeft gemeld om Onana over te nemen, maar dat directeur spelerszaken Marc Overmars het liefst de sluitpost nog een jaar langer wil houden in de Johan Cruijff ArenA.

"Er is veel beweging rondom André", aldus Onana's zaakwaarnemer Albert Botines tegen het AD. "FC Barcelona heeft nog geen officieel bod gedaan bij Ajax, maar hebben wel bij mij de verregaande interesse serieus kenbaar gemaakt."

Onana verruilde in 2015 Barcelona voor Ajax

Onana verruilde in 2015 juist FC Barcelona voor Ajax omdat hij dacht dat dat beter was voor zijn toekomst. Hij kende een stroeve start bij Jong Ajax, maar nadat hij na het vertrek van Jasper Cillessen naar 'Barça' eerste doelman werd bij het eerste elftal, groeide hij uit tot een van de sterspelers.

De international van Kameroen speelde tot dusver 178 officiële wedstrijden voor Ajax, waarmee hij vorig seizoen de titel en de beker won. Hij heeft nog een contract tot medio 2022 bij de hoofdstedelingen, waardoor Overmars in principe de hoofdprijs kan vragen.

Onana komt dit seizoen in elk geval niet meer in actie voor Ajax, omdat de KNVB vorige week besloot om de Eredivisie definitief te staken. Er werd geen kampioen uitgeroepen, maar Ajax krijgt als de huidige nummer één op de ranglijst wel het beste Champions League-ticket.

