Alan Pardew gaat na de zomer niet door als trainer van ADO Den Haag. Beide partijen hebben in goed onderling overleg besloten om het aflopende contract niet te verlengen, waardoor de Engelsman al na een half jaar vertrekt uit het Cars Jeans Stadion.

"Ik wil iedereen bij ADO Den Haag bedanken voor de afgelopen maanden. In het bijzonder de spelers, die alles hebben gegeven op het veld. Tevens wil ik Mohammed Hamdi en grootaandeelhouder United Vansen bedanken voor hun steun", zegt Pardew dinsdag op de website van ADO.

"Ik koester positieve gevoelens voor deze club en heb genoten van de passie van de fans. Ik kijk terug op een mooi avontuur in Nederland. Het is jammer dat de samenwerking eindigt, maar ik wens ADO Den Haag veel succes in de toekomst."

Pardew werd in januari door ADO aangesteld als interim-coach, nadat Alfons Groenendijk vlak voor de winterstop was opgestapt. Hij moest de Hagenaars in de Eredivisie zien te houden, maar pakte met flink wat Britse huurlingen als versterking slechts zes punten uit zeven competitiewedstrijden.

'Alan heeft zijn nek uitgestoken'

ADO koerste als nummer zeventien van de ranglijst met zeven punten achterstand op nummer zestien Fortuna Sittard af op rechtstreekse degradatie, maar blijft toch behouden voor de Eredivisie omdat de KNVB vorige week het seizoen staakte door de coronacrisis een geen degradatie en promotie toe te passen.

"Alan heeft vier maanden geleden zijn nek uitgestoken door de klus bij ADO Den Haag aan te nemen in een zeer lastig seizoen voor de club. Daar hebben wij veel respect voor, wat ook geldt voor zijn staat van dienst in het voetbal", aldus algemeen directeur Mohammed Hamdi.

"Wegens de situatie omtrent het coronavirus kon er tot slechts 7 maart gevoetbald worden, maar wij bedanken Alan, Chris en Paul (assistenten Chris Powell en Paul Butler, red.) voor hun inspanningen. We wensen ze veel succes en hebben ze laten weten dat ze altijd welkom zullen zijn bij onze club."

De 58-jarige Pardew was voor zijn tijd in Nederland als manager actief in Engeland. Hij was in de afgelopen jaren in de Premier League onder meer succesvol bij Newcastle United, dat hij in 2012 leidde naar Europees voetbal en wat hem de prijs opleverde van Premier League-manager van het jaar.

