FC Twente neemt komende zomer afscheid van technisch directeur Ted van Leeuwen. De directie van de Enschedeërs is na evaluatie tot de conclusie gekomen dat het beter is om de samenwerking te beeïndigen.

"Ted van Leeuwen heeft vorig seizoen met het behalen van de titel in de Keuken Kampioen Divisie en daardoor te zorgen voor directe terugkeer naar de Eredivisie fantastisch werk geleverd", zegt algemeen directeur Paul van der Kraan dinsdag op de website van FC Twente.

"Dit seizoen heeft de club zich, weliswaar op ongebruikelijke wijze, weten te handhaven in de Eredivisie. Om een nieuwe stap te zetten willen we een andere koers varen. Uiteraard zijn we Ted zeer erkentelijk voor wat hij de afgelopen twee seizoenen heeft gerealiseerd. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd."

De 67-jarige Van Leeuwen was sinds medio 2018, na de degradatie van de club naar de Eredivisie, de technisch directeur van FC Twente. Hij zorgde er met flink wat versterkingen, met name uit Zuid-Europa, voor dat de Tukkers binnen een jaar weer voetbalden op het hoogste niveau.

Van Leeuwen was in het seizoen 2015/2016 al eerder in dienst bij FC Twente, destijds in de functie van technisch manager. Hij was daarna twee jaar technisch directeur bij Esbjerg fB, waarmee hij in het seizoen 2017/2018 promoveerde naar de hoogste klasse in Denemarken.

FC Twente komt dit seizoen niet meer in actie omdat de KNVB vorige week het seizoen definitief staakte door de coronacrisis zonder promotie/degradatie-regeling. De ploeg van trainer Gonzalo García, die over een aflopend contract beschikt, is daardoor op de veertiende plaats geëindigd in de Eredivisie.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.