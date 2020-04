De voorzitter van de Belgische voetbalbond KBVB, Mehdi Bayat, heeft dinsdag uitgehaald naar de clubs die het seizoen toch nog willen hervatten in de Jupiler Pro League. Hij vindt dat een onverstandig plan gezien de coronacrisis.

"Iedereen is het erover eens dat we op dit moment niet kunnen hervatten. Toch zijn er nu enkele clubs die, voor hun eigen egoïstische redenen, dat toch willen doen", zegt Bayat, tevens voorzitter van Royal Charleroi Sporting Club, tegen Het Laatste Nieuws.

"Maar dat is technisch onmogelijk. Dom, zelfs. Kijk, achter gesloten deuren spelen, is niet het probleem. Wél de veiligheid voor de mensen die wel in het stadion zijn als er zonder publiek gespeeld wordt."

De Jupiler Pro League leek lang de eerste Europese competitie te worden die gestaakt zou worden. De raad van bestuur van organisator Pro League adviseerde namelijk al op 2 april om een streep te zetten door het seizoen en koploper Club Brugge uit te roepen tot kampioen.

Antwerp noemt stopzetten competitie 'opportunistisch'

De vergadering waarbij knopen moeten worden doorgehakt over de Jupiler Pro League, waarin nog één speelronde moest afgewerkt voor de start van de play-offs, is inmiddels echter al meerdere keren uitgesteld. De bijeenkomst staat nu met potlood ingetekend voor 4 mei.

Dat er nog niets is besloten, komt omdat een aantal clubs dwars zijn gaan liggen. Royal Antwerp FC, KRC Genk en RSC Anderlecht hopen nog altijd dat er binnenkort weer kan worden gevoetbald achter gesloten deuren en dat de competitie dus gewoon kan worden afgemaakt.

"Er willen drie ploegen stoppen, namelijk zij die de buit al binnen hebben en bang zijn die te verliezen als we toch doorspelen", zei voorzitter Paul Gheysens van Antwerp. "De andere clubs moeten het maar uitzoeken. Het is allemaal zo opportunistisch. Wij zullen het been maandag 100 procent zeker stijf houden."

Bayat kan weinig met die uitspraken. "Als we geen risico willen nemen, zullen de profclubs hoe dan ook testen moeten financieren. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar op dit moment is het simpelweg onmogelijk om die testen uit te voeren, want België heeft er de capaciteit nog niet voor."

