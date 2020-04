De Franse regering heeft dinsdag bepaald dat de voetbalcompetities definitief gestaakt worden. Door het verlengen van de coronamaatregelen is het uitspelen van de Ligue 1 en Ligue 2 onmogelijk.

"Het seizoen 2019/2020 in professionele sporten zoals het voetbal, kan niet worden hervat", zei premier Édouard Philippe dinsdagmiddag op een persconfentie. Daarin kondigde hij een groot aantal strengere maatregelen aan.

De Ligue 1 is na de Eredivisie de tweede competitie die definitief gestaakt wordt. Er waren voor de meeste clubs nog tien wedstrijden te spelen toen de competitie medio maart werd stilgelegd.

Philippe versoepelde ook enkele coronamaatregelen, zo is individueel sporten vanaf 11 mei weer toegestaan. Teamsporten zijn tot begin augustus verboden, waardoor ook de Franse rugbycompetitie Top-14 ten einde is. Voor de Tour de France, waarvan de start eerder al werd uitgesteld naar 29 augustus, hebben de nieuwe maatregelen geen gevolgen.

De Franse premier Édouard Philippe. (Foto: Pro Shots)

Franse bond beslist later over gevolgen

Paris Saint-Germain is met ruime voorsprong koploper in de Ligue 1 en was op weg naar zijn zevende landstitel in acht jaar. De club uit Parijs zou afgelopen weekend de bekerfinale hebben moeten spelen tegen Saint-Étienne.

De Franse bond zal begin mei een besluit nemen over kampioenschappen, Europese tickets, promotie en degradatie.

PSG en Olympique Lyon zijn nog actief in de Champions League, die de UEFA in augustus hoopt af te ronden. Doordat Frankrijk tot begin augustus teamsporten verbiedt, komt de UEFA mogelijk in de knel met het nog op te stellen speelschema.

Stand bovenin Ligue 1 1. PSG 27-68

2. Olympique Marseille 28-56

3. Stade Rennes 28-50

4. Lille OSC 28-49

5. Stade de Reims 28-41

6. OGC Nice 28-41

7. Olympique Lyon 28-40

8. Montpellier 28-40

9. AS Monaco 28-40

Frankrijk zwaar getroffen door virus

Frankrijk is zwaar getroffen door het coronavirus. Er zijn ruim 165.000 besmettingen vastgesteld en meer dan 23.000 mensen overleden.

Junior Sambia (23), basisspeler van Ligue 1-club Montpellier, lag vorige week in coma nadat hij besmet raakte met het virus. Hij is daar inmiddels uit ontwaakt en aan de beterende hand.

