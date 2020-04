Tijdens de zomerperiode proberen alle clubs hun selecties zo goed mogelijk te versterken. Bekijk hier het overzicht van alle afgeronde transfers in de Eredivisie.

ADO Den Haag

Nieuw: Hennos Asmelash (TOP Oss, was gehuurd), Robin Polley en Mike Havekotte (FC Dordrecht, waren verhuurd), Milan van Ewijk (SC Cambuur, was verhuurd), Thijmen Goppel (MVV, was verhuurd), Thom Haye (NAC Breda, was verhuurd)

Weg: Crysencio Summerville (Feyenoord, was gehuurd), Sam Stubbs (Middlesbrough, was gehuurd), Tudor Baluta (Brighton, was gehuurd), Laurens De Bock (Leeds United, was gehuurd), Mark Duffy (Sheffield United, was gehuurd), George Thomas (Leicester City, was gehuurd), Omar Bogle (Cardiff City, was gehuurd), Aleksandar Bjelica (Korona Kielce, was gehuurd)

Ajax

Nieuw: Antony (São Paulo), Noa Lang (FC Twente, was verhuurd), Lisandro Magallán (Deportivo Alavés, was verhuurd), Sven Botman (sc Heerenveen, was verhuurd).

Weg: Hakim Ziyech (Chelsea), Ryan Babel (Galatasaray, was gehuurd), Bruno Varela (Benfica, was gehuurd)

AZ

Nieuw: Ondrej Mihalík (Viktoria Plzen, was verhuurd), Tijjani Reijnders (RKC Waalwijk, was verhuurd), Jeremy Helmer (De Graafschap, was verhuurd), Leon Bergsma (FC Den Bosch, was verhuurd)

Weg: -

FC Emmen

Nieuw: -

Weg: Michaël Heylen (Sparta Rotterdam), Wouter Marinus (transfervrij), Henk Bos (transfervrij), Filip Ugrinic (FC Luzern, was gehuurd), Pontus Dahlberg (Watford, was gehuurd), Jan-Niklas Beste (Werder Bremen, was gehuurd), Kerim Frei (Istanbul Basaksehir, was gehuurd), Luka Adzic (Anderlecht, was gehuurd)

Feyenoord

Nieuw: Bart Nieuwkoop (Willem II, was verhuurd), Crysencio Summerville (ADO Den Haag, was verhuurd), Dylan Vente (RKC Waalwijk, was verhuurd), Liam Kelly (Oxford United, was verhuurd), Wouter Burger (Excelsior, was verhuurd), Achraf El Bouchataoui (FC Dordrecht, was verhuurd)

Weg: Rick Karsdorp (AS Roma, was gehuurd), Edgar Ié (Trabzonspor, was gehuurd), Oguzhan Özyakup (Besiktas, was gehuurd)

Fortuna Sittard

Nieuw: Roel Janssen (VVV-Venlo), Lisandro Semedo (OFI Kreta, was verhuurd), André Vidigal (APOEL, was verhuurd), Áron Dobos (Gyor, was verhuurd)

Weg: Wessel Dammers (FC Groningen), Felix Passlack (Borussia Dortmund, was gehuurd), Àlex Carbonell (Valencia, was gehuurd), Leandro Fernandes en Nikolai Frederiksen (Juventus, waren gehuurd), Vitalie Damascan (Torino, was gehuurd), George Cox (Brighton, was gehuurd)

Django Warmerdam (rechts) verruilt FC Groningen voor FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

FC Groningen

Nieuw: Wessel Dammers (Fortuna Sittard), Tom van de Looi (NEC, was verhuurd), Amir Absalem (Almere City, was verhuurd)

Weg: Mike te Wierik (Derby County), Django Warmerdam (FC Utrecht), Marco van Duin (transfervrij), Daishawn Redan (Hertha BSC, was gehuurd), Ko Itakura (Manchester City, was gehuurd), Joel Asoro (Swansea City, was gehuurd)

sc Heerenveen

Nieuw: Emil Frederiksen (SönderjyskE, was verhuurd)

Weg: Sven Botman (Ajax, was gehuurd), Jens Odgaard (Sassuolo, was gehuurd), Alen Halilovic (AC Milan, was gehuurd), Daniel Høegh (transfervrij), Trevor Doornbusch (transfervrij), Van Hau Doan (Hanoi FC, was gehuurd)

Heracles Almelo

Nieuw: -

Weg: Mauro Júnior (PSV, was gehuurd), Delano Burgzorg (Spezia, was gehuurd)

PEC Zwolle

Nieuw: Zian Flemming (NEC, was verhuurd), Clint Leemans (RKC Waalwijk, was verhuurd)

Weg: Lennart Thy (transfervrij), Rick Dekker (transfervrij), Stanley Elbers (transfervrij), Rico Strieder (FC Utrecht, was gehuurd), Dennis Johnsen (Ajax, was gehuurd)

Ricardo Rodríguez keert na een half jaar op huurbasis bij PSV terug naar AC Milan. (Foto: Pro Shots)

PSV

Nieuw: Jeroen Zoet (FC Utrecht, was verhuurd), Mauro Júnior (Heracles Almelo, was verhuurd), Maximiliano Romero (Vélez Sarsfield, was verhuurd), Derrick Luckassen (Anderlecht, was verhuurd), Armando Obispo (Vitesse, was verhuurd), Dante Rigo en Joël Piroe (Sparta Rotterdam, waren verhuurd), Hidde Jurjus (De Graafschap, was verhuurd)

Weg: Daniel Schwaab (transfervrij), Yanick van Osch (transfervrij), Ricardo Rodríguez (AC Milan, was gehuurd), Konstantinos Mitroglou (Olympique Marseille, was gehuurd)

RKC Waalwijk

Nieuw: -

Weg: Dylan Vente (Feyenoord, was gehuurd), Clint Leemans en Stanley Elbers (PEC Zwolle, waren gehuurd), Emil Hansson (Hannover 96, was gehuurd), Hannes Delcroix (Anderlecht, was gehuurd), Tijjani Reijnders (AZ, was gehuurd), Stefan Velkov (FC Den Bosch, was gehuurd)

Sparta Rotterdam

Nieuw: Michaël Heylen (FC Emmen), Elayis Tavsan (Telstar, was verhuurd)

Weg: Ragnar Ache (Eintracht Frankfurt), Ariel Harush (transfervrij), Dante Rigo en Joël Piroe (PSV, waren gehuurd), Khalid Karami (Vitesse, was gehuurd), Patrick Joosten (FC Utrecht, was gehuurd)

FC Twente

Nieuw: -

Weg: Noa Lang (Ajax, was gehuurd), Giovanni Troupée (FC Utrecht, was gehuurd), Oriol Busquets (FC Barcelona, was gehuurd), Calvin Verdonk (Feyenoord, was gehuurd), Matos (Cádiz, was gehuurd), Joel Latibeaudiere (Manchester City, was gehuurd), Rafik Zekhnini (Fiorentina, was gehuurd), Giorgi Aburjania (Sevilla, was gehuurd)

FC Utrecht

Nieuw: Django Warmerdam (FC Groningen), Patrick Joosten (Sparta Rotterdam, was verhuurd), Rico Strieder (PEC Zwolle, was verhuurd), Giovanni Troupée (FC Twente, was verhuurd), Emil Bergström (FC Basel, was verhuurd), Dario Dumic (SV Damstadt 98, was verhuurd), Nick Venema (Almere City, was verhuurd), Othman Boussaid (NAC Breda, was verhuurd)

Weg: Jeroen Zoet (PSV, was gehuurd), Justin Hoogma (Hoffenheim, was gehuurd), Kristoffer Peterson (Swansea City, was gehuurd), Issah Abass (FSV Mainz, was gehuurd)

Vitesse

Nieuw: Oussama Darfalou en Thomas Bruns (VVV-Venlo, waren verhuurd), Khalid Karami (Sparta Rotterdam, was verhuurd), Jeroen Houwen (Go Ahead Eagles, was verhuurd)

Weg: Joshua Brenet (Hoffenheim, was gehuurd), Armando Obispo (PSV, was gehuurd), Nouha Dicko (Hull City, was gehuurd), Jay-Roy Grot (Leeds United, was gehuurd), Charly Musonda (Chelsea, was gehuurd)

VVV-Venlo

Nieuw: Guus Hupperts (Sporting Lokeren)

Weg: Roel Janssen (Fortuna Sittard), Oussama Darfalou en Thomas Bruns (Vitesse, waren gehuurd), John Yeboah (VfL Wolfsburg, was gehuurd), Jerome Sinclair (Watford, was gehuurd), Roy Gelmi (FC Thun, was gehuurd)

Willem II

Nieuw: Leeroy Owusu (De Graafschap), Kwasi Okyere Wriedt, Derrick Köhn (Bayern München), Atakan Akkaynak (Rizespor, was verhuurd), Victor van den Bogert (De Graafschap, was verhuurd), Justin Ogenia (FC Eindhoven, was verhuurd)

Weg: Marios Vrousai (Olympiacos, was gehuurd), Bart Nieuwkoop (Feyenoord, was gehuurd), James McGarry (transfervrij), João Queirós (1.FC Köln, was gehuurd)