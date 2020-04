Nationale voetbalbonden moeten de UEFA uiterlijk 25 mei laten weten of ze de competitie kunnen hervatten en op welke manier ze dat willen doen. Voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond noemt die deadline in een brief aan de 55 bonden.

De voetbalcompetities in vrijwel heel Europa liggen al sinds maart stil vanwege de coronacrisis. De Eredivisie is al beëindigd en de kans is groot dat ook de Belgische Jupiler Pro League niet meer wordt hervat, terwijl Duitsland 9 mei als streefdatum heeft om de Bundesliga weer te vervolgen.

Alle nationale bonden die hun competitie definitief niet willen of kunnen afmaken, moeten een lijst met de clubs die een Europees ticket toegewezen hebben gekregen naar de UEFA sturen. In Nederland zijn dat Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II.

"Nationale bonden en competitieorganisatoren moeten uiterlijk 25 mei aan de UEFA laten weten wanneer ze het seizoen kunnen hervatten, inclusief het competitieformat", zegt Ceferin in de brief.

"Als een competitie voortijdig op basis van legitieme argumenten is beëindigd, dan moet de nationale bond voor 25 mei verklaren waarom dat is gebeurd en laten weten welke clubs volgend seizoen gaan meedoen aan de Europese clubcompetities."

De UEFA benadrukte vorige week in een videoconferentie met de nationale bonden al dat de Europese voetbalbond het liefst ziet dat alle competities worden afgemaakt. De UEFA hoopt ook de Europa League en de Champions League uiterlijk komende zomer af te kunnen ronden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.