Guus Hupperts keert bij VVV-Venlo terug in de Eredivisie. De aanvaller was transfervrij toen zijn Belgische Club Sporting Lokeren vorige week failliet ging. Heerenveen neemt afscheid van Jens Odgaard en Trevor Doornbusch.

Hupperts, die zaterdag 28 jaar werd, tekent voor twee jaar in Stadion De Koel, met een optie op een extra seizoen. De buitenspeler was voor zijn vertrek naar België actief voor Roda JC, AZ en Willem II.

"Guus wil in Venlo het plezier in het voetballen weer terugvinden", zegt technisch directeur Marco Bogers van VVV tegen De Limburger. Ook Roda JC zou interesse hebben getoond in de Heerlense voetballer.

Hupperts speelde sinds 2016/2017 bij Lokeren, dat in de zomer van 2019 uit de Jupiler Pro League degradeerde. Dit seizoen kwam hij slechts drie keer in actie voor de ploeg van trainer Stijn Vreven.

VVV bezette de dertiende plaats op de ranglijst van de stilgelegde Eredivisie. Op Koningsdag werd het contract van trainer Hans de Koning al met een seizoen verlengd.

Odgaard in actie voor Heerenveen tegen ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

Odgaard vertrekt bij Heerenveen

Jens Odgaard nam dinsdag afscheid van sc Heerenveen. De spits werd dit seizoen gehuurd van het Italiaanse Sassuolo.

De 21-jarige Deen maakte in 24 duels 7 doelpunten voor de ploeg die tiende stond in de gestaakte competitie. "Jens heeft zich hier als speler en persoon goed ontwikkeld", zegt technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen "Bij Sassuolo wordt bekeken waar zijn toekomst ligt."

De Friese club neemt ook afscheid van derde doelman Trevor Doornbusch. De twintigjarige keeper stond sinds 2013 onder contract bij Heerenveen, waar hij geen perspectief op speeltijd heeft.