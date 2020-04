Het KNVB-besluit om Europese tickets te verdelen op basis van de huidige Eredivisie-stand én geen promotie en degradatie toe te passen, heeft tot veel commotie geleid. Nu de stofwolken zijn opgetrokken, beraden meerdere clubs zich op (juridische) vervolgstappen tegen de voetbalbond. Dit is de huidige stand van zaken.

SC Cambuur

SC Cambuur was de ongenaakbare koploper in de Keuken Kampioen Divisie en kon promotie naar de Eredivisie bijna niet meer ontgaan. De club uit Leeuwarden voelt zich dan ook zwaar benadeeld door de KNVB - trainer Henk de Jong noemde het "de grootste schande in de Nederlandse sport ooit" - en kondigde stappen aan.

Een woordvoerder van Cambuur laat dinsdag aan NU.nl weten dat nog niet definitief is besloten om naar de rechter te stappen. De club is nu alle mogelijkheden aan het onderzoeken.

De Graafschap

De Graafschap stond in de Eerste Divisie stevig op de tweede plek achter Cambuur - nummer drie FC Volendam had liefst zeven punten minder - en rekende eveneens al stilletjes op een terugkeer in de Eredivisie.

De 'Superboeren' hebben volgens een woordvoerder een advocaat in de arm genomen om te onderzoeken of het de moeite waard is om juridische stappen te nemen. De Graafschap ontkent dat een gerechtelijke procedure al een voldongen feit is. De club hoopt op te trekken met lotgenoot Cambuur.

FC Utrecht

In de Eredivisie heeft FC Utrecht als een van de weinige clubs reden tot klagen. De Domstedelingen stonden op de zesde plek en de voetbalbond geeft alleen Europese tickets aan de top vijf. Pijnlijk genoeg had FC Utrecht slechts drie punten minder dan nummer vijf Willem II, een duel minder gespeeld én een beter doelsaldo.

Daarnaast stond Utrecht in de finale van de TOTO KNVB Beker, die niet meer wordt gespeeld. Winst in die finale op Feyenoord was genoeg geweest voor een Europees ticket. FC Utrecht kondigde aan het besluit van de KNVB aan te vechten, maar het is niet bekend of er al officieel een zaak is aangevraagd. "Wij communiceren voorlopig niet over het gehele proces", aldus een woordvoerder.

AZ

Bij het staken van de competitie stond AZ weliswaar op de tweede plaats, maar het puntenaantal van de Alkmaarders was gelijk aan dat van koploper Ajax. De ploeg van trainer Arne Slot deed dus volop mee om de titel en een (zo goed als zeker) rechtstreeks Champions League-ticket, maar moet nu de voorronde van het miljoenenbal in.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn maakte al duidelijk dat AZ niet akkoord gaat met de huidige verdeling van de Europese tickets. Een woordvoerder van de Alkmaarders zegt dinsdag tegen NU.nl dat de club zich nog altijd aan het beraden is op de situatie.

