Ronald Koeman gaat sowieso als bondscoach van Oranje naar het EK in de zomer van 2021. Pas daarna staat de trainer open voor een eventuele aanbieding van zijn droomclub FC Barcelona.

Eerder werd al bekend dat Koeman een clausule in zijn tot medio 2022 lopende contract heeft staan, waardoor hij de KNVB had kunnen verlaten na het EK van 2020 bij een aanbieding van FC Barcelona. Nu het EK met een jaar verschoven is, zal de mogelijke overstap van de trainer ook pas een jaar later plaatsvinden.

"Toen ik mijn trainerscarrière begon, had ik twee dromen: bondscoach van mijn land zijn en trainer van FC Barcelona worden", zegt de 57-jarige Koeman dinsdag in een interview met het Spaanse Sport. "Mijn toewijding aan Oranje blijft hetzelfde, ik blijf in elk geval bondscoach tot en met het EK in 2021."

De bondscoach verkocht onlangs zijn tweede huis in Portugal en schafte een appartement aan in de wijk Pedralbes in Barcelona, vlak bij stadion Camp Nou. Toch wil dat niet zeggen dat hij snel bij FC Barcelona aan de slag denkt te gaan. "De huidige trainer (Quique Setién, red.) doet het goed, de ploeg staat bovenaan."

"De tijd zal het leren of ik ooit trainer van Barcelona ben", blijft Koeman nuchter. "Een van de dingen die het coronavirus leert, is dat we het leven niet kunnen plannen."

Koeman valt bijna 10 kilo af tijdens coronacrisis

Om tijdens de coronacrisis fit te blijven, heeft Koeman een racefiets gekocht. "Elke dag rijd ik ongeveer 60 kilometer met een vriend. Dat heb ik nooit eerder gedaan en ik geniet er echt van. En het helpt me af te vallen; ik ben al bijna 10 kilo kwijt."

Koeman maakt zich al wel zorgen over het komende seizoen, als het virus eenmaal verslagen is en er weer wedstrijden worden gespeeld.

"Ik ben bezorgd over hoe het komende seizoen eruit zal zien. Waarschijnlijk zal er elke drie dagen een wedstrijd gespeeld moeten worden. Dat is slecht voor de kwaliteit van het spel en de fysieke staat van de spelers. Maar alle competities moeten eind mei al eindigen vanwege het EK."

