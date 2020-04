Spelers die op de grond spugen zouden daarvoor een gele kaart moeten krijgen. Dat voorstel komt van Michel D'Hooghe, hoofd van de medische commissie van de FIFA, in aanloop naar de hervatting van de competities.

D'Hooghe vreest dat via speeksel COVID-19 kan worden overgedragen. "Op het voetbalveld wordt door veel spelers gespuugd. Dat is niet alleen onhygiënisch, maar we moeten hier ook voorzichtig mee zijn", zegt de Belg tegen The Daily Telegraph.

"Als we weer beginnen met voetballen, dan moeten we zo veel mogelijk risico's uitsluiten. Daarom zou spugen strafbaar moeten worden."

In Europa is vooralsnog alleen de Eredivisie definitief stilgelegd. In veel andere landen hopen de clubs in mei de groepstraining weer te kunnen hervatten, zodat de competitie in de zomermaanden afgerond kan worden.

Maandag stelden de eerste drie clubs in Engeland (Arsenal, Brighton en West Ham) hun accommodatie weer open voor spelers, die voorlopig alleen individueel mogen trainen.

D'Hooghe liet zich al eerder kritisch uit over de wens van veel competities om het seizoen af te ronden en doet dat nu opnieuw. "Ik ben niet pessimistisch, maar wel sceptisch over het opnieuw beginnen van de competities."

