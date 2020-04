Diego Maradona hoeft niet meer te vrezen voor degradatie met zijn club Gimnasia y Esgrima La Plata. De Argentijnse voetbalbond heeft de competitie maandag definitief gestaakt vanwege de coronacrisis en besloot degradatie voor de komende twee seizoenen uit te sluiten.

"We beëindigen alle competities", bevestigde voorzitter Claudio Tapia van de Argentijnse voetbalbond maandag bij een lokale nieuwszender. "Het plan is om alles pas weer op te starten als de autoriteiten het goedkeuren en als de veiligheid gewaarborgd kan worden."

Het reguliere seizoen op het hoogste niveau werd in maart al afgerond, maar de clubs waren onlangs wel aan de zogenoemde Copa de la Superliga begonnen. De competitie was slechts één speelronde oud en wordt dus niet meer afgemaakt.

Dat is goed nieuws voor Maradona, die sinds september 2019 coach is van Gimnasia en met zijn club moest vrezen voor degradatie naar het tweede niveau. De formatie eindigde de reguliere competitie in de onderste regionen en moest goed presteren in de Copa de la Superliga om degradatie af te wenden.

Nu is dus besloten om de komende twee seizoenen geen enkele club te laten degraderen. Teams kunnen wel promoveren, maar het is nog niet duidelijk voor welke competities dat gaat gelden.

In Argentinië zijn al bijna tweehonderd mensen aan de gevolgen van het COVID-19-virus overleden. De Argentijnse president Alberto Fernández besloot daarom zaterdag de verplichte quarantaineperiode in het land te verlengen tot 10 mei.

