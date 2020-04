PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser vreest dat de solidariteit tussen de profclubs er niet beter op is geworden na de chaotische vergadering van vrijdag, waarin de KNVB besloot om geen degradatie en promotie toe te passen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

"Door de gehouden raadpleging komen de verhoudingen tussen bepaalde clubs onder druk te staan. Iets dat in mijn optiek verre van wenselijk is in een branche waarin we de komende jaren vaker met z'n allen door één deur zullen moeten", schrijft Visser maandag in zijn column op de website van PEC.

De clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie mochten vrijdag kiezen tussen wel degradatie en promotie en geen degradatie en promotie. Zestien clubs kozen voor voor, negen voor geen en negen waren neutraal. De KNVB ging dus niet mee met de meerderheid en besliste geen degradatie en promotie.

Dat zette kwaad bloed bij flink wat clubs. Zo waren SC Cambuur en De Graafschap woedend dat zij ondanks een ruime voorsprong op de concurrentie niet promoveerden naar de Eredivisie en FC Utrecht was boos omdat ze naast Europees voetbal grepen ondanks een plek in de bekerfinale.

Visser ook niet blij met handelswijze KNVB

Visser is ook niet blij met de handelswijze van de KNVB. "Een punt waar wij ongelukkig mee waren, is de raadpleging uitmondend in de stemming voor of tegen promotie/degradatie. PEC heeft zich daarbij door stemonthouding neutraal opgesteld, in de veronderstelling dat deze neutrale stem niet positief, dan wel negatief zou worden meegenomen in de finale besluitvorming."

"Het lijkt er op dat deze neutrale stemmen wel zijn meegenomen in het door het bestuur betaald voetbal gevelde 'salomonsoordeel'. Het bestuur betaald voetbal heeft mijns inziens uiteindelijk een wat paradoxaal besluit genomen. De Europese plaatsen zijn verdeeld op basis van de ranglijst en zonder raadplegend advies, waarbij in het geval van promotie en degradatie de uiteindelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden op basis van een - ons inziens onduidelijk - raadgevend advies."

ADO Den Haag en RKC Waalwijk ontsnapten door het besluit van de KNVB aan degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. PEC stond op de vijftiende plaats in de Eredivisie en mag dus ook niet klagen dat de competitie acht speelrondes voor het einde is beëindigd door de coronacrisis.

