De UEFA geeft in navolging van de FIFA ook financiële steun aan de 55 aangesloten nationale bonden. De Europese voetbalbond maakt in totaal 236,5 miljoen euro over naar de lidstaten.

Elke nationale bond, waaronder dus de KNVB, ontvangt een bedrag van 4,3 miljoen euro. De UEFA hoopt dat de federaties op die manier het hoofd boven water kunnen houden in deze moeilijke tijd.

"Onze sport kijkt tegen een ongeziene uitdaging aan om om te gaan met de gevolgen van de coronacrisis. De UEFA wil haar leden in deze omstandigheden bijstaan", zegt voorzitter Aleksander Ceferin maandag.

"Ik geloof dat deze 4,3 miljoen euro per bond een verantwoorde beslissing is om te helpen. Ik ben trots op de eenheid die het voetbal vormt tijdens deze crisis. Ik twijfel er dan ook niet aan dat het voetbal terugkeert zoals voor de crisis."

FIFA gaf elke nationale bond bijna 500.000 euro

De FIFA toonde zich eerder deze week al van zijn beste kant. De wereldvoetbalbond maakte in totaal 139 miljoen euro over naar de 211 aangesloten nationale bonden, wat uitkwam op ruim 463.000 euro per lidstaat.

"De pandemie zorgt voor ongehoorde uitdagingen voor de hele voetbalgemeenschap en als wereldvoetbalbond is het de plicht van de FIFA om degenen te ondersteunen die dat acuut nodig hebben", zei voorzitter Gianni Infantino.

Het voetbal wordt hard getroffen door de coronacrisis. Bijna alle Europese competities liggen stil en de interlands die in de zomermaanden op het programma stonden zijn allemaal al verplaatst naar het einde van dit jaar.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.