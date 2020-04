Sparta Rotterdam heeft maandag Michaël Heylen transfervrij overgenomen van FC Emmen. De 26-jarige Belgische verdediger tekent een contract voor twee jaar tot medio 2022 op Het Kasteel.

Heylen speelde alleen dit seizoen bij Emmen. Hij was in het centrum van de verdediging verzekerd van een basisplaats en had daarmee een groot aandeel in de knappe twaalfde plaats van de Drenten in de Eredivisie.

Technisch directeur Henk van Stee van Sparta is blij met de komst van Heylen. "We volgden Michaël al langere tijd en ondanks interesse van clubs uit Nederland en een aantal uit het buitenland heeft hij bewust gekozen voor Sparta om zich hier verder te ontwikkelen."

Algemeen directeur Manfred Laros wil graag verduidelijken waarom de club een speler vastlegt tijdens de coronacrisis. "Ik kan me goed voorstellen dat een mogelijke pas op de plaats vanwege de onzekerheden in het betaalde voetbal niet geheel strookt met het contracteren van nieuwe spelers. Het is echter wel zo dat de continuïteit van de club, zeker op sportief vlak, gewaarborgd moet worden."

Heylen kwam voor zijn tijd in Nederland enkel uit in België. Hij debuteerde in 2013 als profvoetballer bij RSC Anderlecht en droeg daarna ook nog het shirt van KV Kortrijk, KVC Westerlo (bij beide op huurbasis) en Zulte Waregem.

De Eredivisie is afgelopen vrijdag door de KNVB voortijdig beëindigd, nadat het Nederlandse kabinet betaald voetbal tot 1 september had verboden. De Nederlandse voetbalbond besloot geen degradatie en promotie toe te passen.

