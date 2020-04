Als het aan de FIFA ligt, mogen clubs de rest van het seizoen vijf wissels toepassen. Nu mag dat in een reguliere wedstrijd slechts drie keer. De mondiale voetbalbond heeft dat voorstel voorgelegd aan de internationale spelregelcommissie IFAB.

De bond hoopt met de tijdelijke maatregel te voorkomen dat spelers overbelast raken. Het speelschema is in alle grote competities door de coronacrisis voorlopig stilgelegd, maar als aan de FIFA ligt, worden zo veel mogelijk competities alsnog uitgespeeld.

"Elk team krijgt nu de mogelijkheid om tijdens een wedstrijd vijf wissels toe te passen", schrijft de FIFA maandag in een verklaring. "Bovendien blijft de mogelijkheid bestaan om in een verlenging een extra wissel toe te passen."

Er zit wel een beperking aan het voorstel, want het is niet de bedoeling dat het spel in totaal tien keer stil komt te liggen. Clubs mogen tijdens een wedstrijd in totaal maar drie keer wisselen, al mogen zij natuurlijk wel meerdere spelers tegelijk naar de kant halen. Een vierde keer wisselen kan tijdens de rust.

Als de maatregel door de IFAB wordt goedgekeurd, is het uiteindelijk aan de nationale en internationale bonden zelf om te bepalen of zij het voorstel ook daadwerkelijk in gebruik willen nemen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.