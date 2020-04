Ronaldinho heeft voor het eerst van zich laten horen sinds hij vastzit in Paraguay. De Braziliaanse voormalige topvoetballer zat enige tijd in de gevangenis, omdat hij in bezit was van een vals paspoort. Hij heeft nu huisarrest.

De veertigjarige Ronaldinho zegt tegen het Paraguayaanse medium ABC geschrokken te zijn van alle ophef. Hij heeft samen met zijn broer sinds begin april huisarrest in een hotel in de hoofdstad Asuncion.

"Het overviel ons dat de documenten vals waren. Toen we dat hoorden, hebben zo snel mogelijk onze medewerking aan justitie verleend. We hebben alles uitgelegd en alle opgevraagde documenten aangeleverd."

De zaak leek aanvankelijk met een geldboete afgedaan te worden, maar een hoge rechter bepaalde dat Ronaldinho en zijn broer Roberto de gevangenis in moesten. Daar zaten zij uiteindelijk een maand. Na betaling van een borgsom van 1,5 miljoen euro mochten zij de rest van hun straf uitzitten in een hotel.

'Nooit gedacht zoiets mee te maken'

"Het was een harde klap dat we in de cel terechtkwamen", erkent de voormalig Wereldvoetballer van het Jaar. "Ik had nooit gedacht zoiets mee te hoeven maken. In mijn leven heb ik er juist alles aan gedaan om op professioneel vlak het uiterste uit mijzelf te halen en mensen te vermaken met voetbal."

In de gevangenis werd Ronaldinho door de andere gevangenen als een koning behandeld. "Iedereen was vriendelijk en wilde met mij voetballen of een handtekening. Dat doe ik al mijn hele leven, dus ook voor mensen die een moeilijke periode doormaken."

De Braziliaan hoopt zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen. "Het eerste dat ik thuis wil doen, is mijn moeder een zoen geven. Ze heeft het al zwaar sinds het begin van de uitbraak. Hopelijk kan ik dat verlichten voor haar."