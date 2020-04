Hans de Koning heeft zijn aflopende contract bij VVV-Venlo met een jaar verlengd. De coach zette op Koningsdag zijn handtekening onder een nieuwe eenjarige verbintenis, meldt de club op de website. Dick Lukkien heeft zijn contract bij FC Emmen tussentijds verlengd tot medio 2023.

Onder de zestigjarige De Koning wist VVV-Venlo zich dit seizoen te handhaven in de Eredivisie. De Koning nam tijdens dit seizoen de taken over van de ontslagen Robert Maaskant en wist met de Limburgers in zijn eerste zeven duels ongeslagen te blijven.

De contractverlenging zat er al aan te komen, want directeur Marco Bogers liet vorige week al weten dat beide partijen in gesprek waren. Hij meldde daarbij dat alles er positief uitzag.

De Koning is verheugd dat hij de Venlonaren in ieder geval nog een seizoen onder zijn hoede heeft. "Er ligt hier een mooi fundament voor aankomend seizoen", zegt de coach, die zijn ploeg naar de veilige dertiende plaats wist te loodsen voor het seizoen werd stilgelegd.

Volgens technisch manager Stan Valckx is De Koning dan ook de uitgelezen persoon om VVV ook volgend jaar op het hoogste niveau te behouden.

"Hij heeft laten zien dat hij weet waar het om gaat als je strijdt om lijfsbehoud in de Eredivisie: een selectie tot een vechtmachine smeden en als één team laten opereren met een duidelijke opdracht: handhaving. Dat heeft z'n vruchten afgeworpen en een stevige basis gecreëerd voor het nieuwe seizoen."

Dick Lukkien blijft nog drie jaar in Emmen. (Foto: Pro Shots)

Lukkien twee jaar langer bij FC Emmen

De 48-jarige Lukkien lag nog een jaar vast bij FC Emmen, maar die verbintenis is opengebroken en met jaar verlengd. Hij ligt nu tot de zomer van 2023 vast bij de Eredivisionist.

Lukkien is sinds 2016 de coach van FC Emmen, waarmee hij in zijn tweede seizoen promoveerde naar de Eredivisie. Afgelopen seizoen wist hij zich wederom met Emmen te handhaven, waardoor de ploeg zich opmaakt voor het derde seizoen op het hoogste niveau.

"De samenwerking bevalt aan beide kanten erg goed", legt voorzitter Ronald Lubbers uit op de website van de club. "Om het goede gevoel, de ambities en het vertrouwen in de toekomst te bekrachtigen, is het contract van Dick opengebroken en met twee extra jaren verlengd."

De coach is blij met het vertrouwen. "De ambities van de club en die van mij komen overeen en zolang dat zo is, hebben we een gezamenlijke toekomst. Daarnaast heb ik het gevoel dat we hier, met FC Emmen, nog lang niet klaar zijn."