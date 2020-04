Willem van Hanegem snapt helemaal niets van de beslissingen van de KNVB om dit seizoen geen clubs te laten promoveren en te degraderen. Hij zet er ook zijn vraagtekens bij dat FC Utrecht geen Europees ticket heeft gekregen.

Doordat de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie door de maatregelen van de regering rond het coronavirus niet meer kunnen worden hervat, zag de KNVB zich genoodzaakt om beide competities te beëindigen.

Daarbij werd besloten om de huidige stand als eindstand te gebruiken, zonder clubs te laten degraderen. Daardoor grijpen SC Cambuur en De Graafschap naast promotie. Bovendien krijgt Willem II een Europees ticket en niet FC Utrecht, terwijl het verschil in de stand nagenoeg verwaarloosbaar is.

"In Zeist hebben ze een grote fout gemaakt door puur voor de Eredivisie te kiezen en de clubs uit de Eerste Divisie als minderwaardig te behandelen", schrijft het voetbalicoon in zijn column in het AD.

"Nu rennen we weer allemaal naar de rechtbank. Daar hoort het voetbal helemaal niet thuis. Maar clubs als Cambuur, De Graafschap en FC Utrecht hebben eerlijk gezegd wel een punt. Dat is nog zwak uitgedrukt."

'Cambuur ook met peuters gepromoveerd'

Volgens Van Hanegem heeft de bond de situatie "onhandig aangepakt". Hij verwijst daarmee onder meer naar een stemming onder de clubs, die uiteindelijk helemaal niet werd meegenomen in het besluit. "Ons voetbal staat voor gek met peilingen van meningen die toch niet meetellen, met mensen die beslissingen nemen en nooit helemaal objectief kunnen zijn."

Met name SC Cambuur en FC Utrecht mogen zich volgens de oud-Feyenoorder bekocht voelen. "Cambuur had de rest van de competitie kunnen spelen met twee kleuters en een peuter in de voorhoede en dan nog was die ploeg gepromoveerd."

De voormalige middenvelder vindt het terecht dat zijn oude club FC Utrecht naar de rechter stapt. "FC Utrecht grijpt nu overal naast, terwijl het een wedstrijd minder heeft gespeeld dan Willem II. En ze hebben een beter doelsaldo én hadden nog kans op Europees voetbal via de bekerfinale. Gek hè, dat ze daar een rechtszaak aanspannen tegen de KNVB?"