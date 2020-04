De KNVB heeft de overheid om hulp gevraagd. De Nederlandse voetbalbond vreest dat onder meer het niet afmaken van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie door de coronacrisis de clubs in totaal 400 miljoen euro kost.

"Wij luiden de noodklok over de gevolgen voor onze sector. Wij vragen u om samen met ons te zoeken naar creatieve, reële en beschikbare oplossingen voor het betaalde voetbal", schrijft directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB in een brief, die in handen is van de NOS.

De KNVB zette vrijdag na een chaotische vergadering een punt achter dit seizoen. De clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie lopen daardoor veel inkomsten mis en doordat er wellicht aan het begin van volgend seizoen niet met publiek kan worden gespeeld, kan de financiële schade alsmaar groter worden.

"Veel van de kosten betreffen doorlopende contracten, afschrijvingskosten, huur- en onderhoudskosten. Die zijn binnen het betaald voetbal niet eenvoudig te beperken. Om dat allemaal op te vangen, is dan ook hulp en samenwerking met de overheid nodig om het voortbestaan van de sector te kunnen waarborgen", aldus Gudde.

Clubs komen mogelijk met solidariteitsfonds

De clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie proberen elkaar ook onderling te helpen. AZ pleitte onlangs voor een solidariteitsfonds, waarbij Champions League-deelnemers 25 procent van hun inkomsten beschikbaar stellen en Europa League-deelnemers 15 procent. De KNVB schaarde zich achter die oproep.

"Het bestuur is van mening dat de clubs de zware morele verplichting hebben om een gedeelte van de gelden die zij ontvangen in verband met deze deelname, te verdelen onder alle betaaldvoetbalorganisaties", viel er vrijdag al te lezen in een andere uitgelekte brief.

De KNVB stelden eerder samen met de spelers van Oranje (mannen, vrouwen en Jong Oranje) en hoofdsponsor ING een steunpakket van 11 miljoen euro samen. De KNVB bood zowel de betaaldvoetbalclubs als de amateurclubs financiële steun en de Oranjespelers en ING alleen de amateurverenigingen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.