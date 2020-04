Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke van Borussia Dortmund snapt de kritiek op de plannen van de Bundesliga om het seizoen vanaf begin mei te hervatten met duels achter gesloten deuren, maar hij benadrukt dat het noodzakelijk is voor het voortbestaan van het Duitse topvoetbal.

"Het gaat om niets meer en niets minder dan de redding van het voetbal", zegt Watzke zondag tegen het Duitse Sky Sports. "Als we de komende maanden geen wedstrijden spelen, zal de hele Bundesliga verzuipen. De competitie zal dan niet meer terugkeren in de vorm die we gewend zijn."

Eerder deze week lekte via Der Spiegel het conceptplan uit waarmee de clubs op hoogste niveau in Duitsland hopen de Bundesliga op 9 mei te kunnen hervatten. De belangrijkste maatregel is dat er bij de wedstrijden maximaal 126 mensen welkom zijn in het stadion.

Organisator DFL kreeg maandag van de premier van de deelstaten Beieren en Noordrijn-Westfalen in principe al groen licht om over twee weken verder te voetballen en heeft nu alleen nog toestemming nodig van het Duitse ministerie van Volksgezondheid. Dat buigt zich waarschijnlijk volgende week over het vraagstuk.

'Clubs zullen zonder duels failliet gaan'

Watzke begrijpt dat veel Duitse fans niets zien in wedstrijden voor lege tribunes. Maar hij zegt dat het een noodzakelijk kwaad is, omdat clubs zonder het spelen van de negen resterende duels 300 miljoen euro aan tv-gelden zullen mislopen.

"Als het seizoen niet meer doorgaat, zullen er clubs failliet gaan", stelt de Dortmund-directeur. "Dan komen er rijke mensen die geld beloven en worden de excessen in het voetbal alleen maar groter."

"We vragen niet om een uitzonderingspositie, we vragen niet om hulp van de overheid. We doen er alleen alles aan om weer aan het werk te gaan, op een zo veilig mogelijke manier."

