ADO Den Haag-trainer Alan Pardew is ervan overtuigd dat de club zich alsnog veilig had gespeeld als de Eredivisie wel had mogen worden afgemaakt. De Engelsman beseft wel dat de Hagenaars niet mogen klagen over het besluit van de KNVB om dit seizoen geen degradatie en promotie toe te passen.

"Ik vind dat als je het op deze manier redt, je niet te hoog van de toren moet blazen. We hebben geluk gehad en moeten onze zegeningen tellen. Tegelijkertijd vind ik het wel een terechte beslissing", zegt Pardew zaterdag in gesprek met Voetbal International.

De KNVB besloot vrijdag na een chaotische vergadering dat ADO en RKC Waalwijk voor de Eredivisie behouden blijven en dat SC Cambuur en De Graafschap ook na de zomer genoegen moeten nemen met de Keuken Kampioen Divisie. Die keuze stuitte veel clubs tegen de borst, omdat het merendeel bij een stemming juist wel voorstander van promotie en degradatie was.

"Er waren nog acht wedstrijden te spelen en zolang er een kans op directe handhaving is, mag je die een club niet ontnemen", aldus Pardew. "Ik zeg niet dat we alles hadden gewonnen, maar ik proefde voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard die werd afgelast wel veel zelfvertrouwen. Of beter gezegd, vastberadenheid. Wij dachten echt dat we het konden gaan redden, alleen zullen we nooit weten of dat zou zijn gelukt."

'Frustraties bij Cambuur en De Graafschap zijn begrijpelijk'

Pardew, die zelf niet bij de conferencecall van de KNVB en de clubs betrokken was, snapt het sentiment in Nederland wel. Cambuur en De Graafschap hadden een ruime voorsprong op nummer drie FC Volendam, waardoor deze twee clubs promotie naar de Eredivisie eigenlijk nauwelijks konden mislopen.

"Vooral de frustraties bij SC Cambuur en De Graafschap zijn begrijpelijk en ik heb met die clubs te doen. De kans was natuurlijk ontzettend groot dat ze zouden zijn gepromoveerd. Nu deze beslissing is gevallen, lijkt het mij op zijn minst fair dat de Nederlandse voetbalbond die clubs op een of andere manier compenseert."

Pardew, die in januari een contract voor een half jaar tekende en met de clubleiding in gesprek gaat over zijn toekomst bij ADO, heeft door de handhaving de doelstelling bereikt. Hij had in dat geval in eerste instantie recht op een bonus van naar verluidt 100.000 euro, maar hij is niet van plan om aanspraak te maken op dat extraatje.

"Formeel kan dat misschien, maar je denkt toch niet dat ik dat ga doen in deze tijd en onder deze omstandigheden? Ik moet mijn contract erop naslaan, maar als ik een bonus krijg, wil ik 'm niet eens hebben. Dan geef ik die terug aan de club met het verzoek er iets goeds mee te doen. Wat mij betreft gaat dat geld dan naar de gezondheidszorg in Den Haag."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.