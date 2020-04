Everton-aanvaller Moise Kean is in opspraak gekomen nadat hij zaterdagavond bij hem thuis een 'lockdownparty' had georganiseerd. Zijn club is niet te spreken over de actie van de twintigjarige Italiaanse aanvaller en gaat hem mogelijk straffen.

Kean nodigde vrienden en vrouwen uit in zijn appartement in Cheshire. Hij deelde een aantal pikante beelden in een Snapchat-groep en gaf die de titel 'quarantaine clean' mee. Daily Star kreeg het materiaal in handen, waarna Everton zich genoodzaakt voelde te reageren.

"We waren ontsteld toen we hoorden van een incident waarbij een speler van het eerste elftal de richtlijnen van de regering en het clubbeleid als gevolg van de coronacrisis negeerde", schrijft Everton zondag in een verklaring zonder Keans naam te noemen.

"We hebben onze teleurstelling uitgesproken richting de speler en duidelijk gemaakt dat dergelijke acties onaanvaardbaar zijn. De geweldige mensen van de NHS verdienen het grootste respect voor hun harde werk en opoffering. De beste manier om dat te tonen, is door er alles aan te doen om ze te beschermen."

Kean niet enige speler die in de fout is gegaan

Kean is bezig aan zijn eerste seizoen bij Everton. Hij kwam afgelopen zomer voor meer dan 25 miljoen euro over van Juventus, maar weet zijn draai bepaald nog niet te vinden in Liverpool. Hij scoorde slechts één keer in 26 officiële wedstrijden voor de 'Toffees'.

De international van Italië is niet de enige speler uit de Premier League die tijdens de coronacrisis in de fout is gegaan. Ook Manchester City-verdediger Kyle Walker organiseerde een 'lockdownparty' en Aston Villa-middenvelder Jack Grealish veroorzaakte met zijn auto een ongeluk.

Bijna alle Europese competities liggen nu wekenlang stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Premier League denkt er naar verluidt aan om op 8 juni weer verder te gaan met voetballen, maar heeft daar wel toestemming van de Engelse regering voor nodig.

