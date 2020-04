De spelers van Arsenal mogen vanaf komende week weer gebruikmaken van de trainingsvelden. De Noord-Londense club is daarmee de eerste Engelse topclub die de coronamaatregelen versoepelt.

"Spelers mogen gebruikmaken van onze trainingsvelden, maar alleen onder strikte voorwaarden", vertelt een woordvoerder van Arsenal zaterdag tegenover Britste media. "De kantoren en gebouwen rond het veld blijven gesloten en de spelers zullen in hun eentje naar het complex moeten reizen. De training blijft individueel, iedereen moet afstand van elkaar houden."

Op 12 maart werd London Colney, het trainingscomplex van Arsenal, gesloten nadat manager Mikel Arteta positief testte op COVID-19. De Spanjaard is inmiddels hersteld, maar London Colney bleef dicht.

Donderdag verscheen er een video van Arsenal-spelers Alexandre Lacazette, David Luiz, Nicolas Pépé en Granit Xhaka op social media, waarin te zien was dat zij samen aan het trainen waren in een park in Londen. Het kwam de spelers en de club op veel kritiek te staan, omdat daarmee de coronaregels van de overheid werden geschonden.

Volgens de Britse krant The Guardian is het openen van het trainingsveld dan ook vooral bedoeld om beter zicht te houden op de spelers en niet zo zeer een indicatie dat de hervatting van het seizoen dichterbij is gekomen.

De Premier League ligt sinds begin maart stil. In het beste geval kan de competitie op 8 juni weer worden hervat.

