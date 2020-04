Olympique Lyon hoopt op korte termijn het contract van Memphis Depay te verlengen. Volgens voorzitter Jean-Michel Aulas heeft de Nederlandse aanvaller al een aantal aanbiedingen van zijn huidige werkgever afgeslagen.

"We zijn iedere dag bezig om aan een contractverlenging van Memphis te werken", zegt Aulas op de site van zijn club. "We hebben hem een aantal aanbiedingen gedaan, maar daar is hij nog niet mee akkoord gegaan. Hij was vooral bezig om weer aan spelen toe te komen."

De 26-jarige Memphis scheurde halverwege december zijn kruisband en de verwachting was dat hij de rest van het seizoen uitgeschakeld zou zijn. Ondanks dat hij nog geen wedstrijden speelde, oogde hij in video's die hij zelf deelde opvallend fit.

Bondscoach Ronald Koeman hield er voorzichtig rekening mee dat Memphis ondanks zijn zware kwetsuur toch inzetbaar zou zijn op het EK van komende zomer, tot de coronacrisis daar definitief een streep door zette.

Memphis raakte eind vorig jaar zwaar geblesseerd. (Foto: Pro Shots)

'Onderhandelingen liggen niet stil'

"We hebben nog geen akkoord met hem bereikt, maar dat betekent niet dat de onderhandelingen stilliggen", vervolgt Aulas. "We zijn nog altijd met hem en zijn zaakwaarnemer in gesprek. Wij als club zullen er alles aan doen om zijn contract te verlengen."

Memphis speelt sinds januari 2017 voor Lyon, waar hij nog een contract tot medio 2021 heeft. Hij kwam tot dusver tot 134 officiële wedstrijden voor de Fransen, waarin hij 53 doelpunten maakte en bovendien 43 assists leverde.

De Ligue 1 ligt vanwege het coronavirus al sinds begin maart stil. De Franse voetbalbond FFF heeft nog wel de intentie om de competitie in de komende maanden uit te spelen.

