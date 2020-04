La Liga-baas Javier Tebas waarschuwt clubs die er niets voor voelen om de competitie af te maken. Wanneer Spaanse teams weigeren om te spelen moeten zij er rekening mee houden punten te verliezen.

"Als een club weigert om te voetballen terwijl de autoriteiten de gezondheidssituatie veilig hebben verklaard, dan zullen die teams hun wedstrijden verliezen", aldus Tebas, vrijdagavond in een videovergadering, opgetekend door MARCA.

Eerder deze week kondigde La Liga samen met de Spaanse voetbalbond RFEF aan dat de clubs de trainingen onder een aantal strenge voorwaarden mogen hervatten. Tebas houdt er geen rekening mee dat de competitie niet kan worden afgemaakt.

"Dat scenario is voor ons geen optie", vervolgt hij. "In dat geval zouden we zo'n 1 miljard euro verliezen. En als we straks achter gesloten deuren gaan spelen verliezen we al zo'n 300 miljoen euro."

"We lopen sowieso televisiegeld mis omdat de wedstrijden niet in café's kunnen worden bekeken. Zodra we weten wanneer er gevoetbald kan worden gaan we met de rechtenhouders om tafel om te onderhandelen."

'Wedstrijden zonder publiek zijn tot einde jaar heel waarschijnlijk'

Tebas gaat er in ieder geval wel vanuit dat de wedstrijden nog lang zonder publiek moeten worden afgewerkt. "Omdat er geen grootschalige evenementen mogen worden georganiseerd, is het heel waarschijnlijk dat er de rest van dit jaar geen toeschouwers bij de wedstrijden aanwezig mogen zijn."

"Maar ik weet wél zeker dat we straks weer kunnen voetballen en voor 31 juli - of misschien iets later - de competitie hebben afgemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat we op tijd klaar zullen zijn, zodat we ook volgend seizoen de ruimte hebben voor een normaal competitieverloop."

Real Sociedad kondigde twee weken geleden als eerste club in Spanje aan dat het weer ging trainen, maar een dag later kwamen de Basken daar na gesprekken met de sportraad weer op terug.

La Liga wordt in ieder geval niet voor eind mei hervat. De Spaanse spelersvakbond denkt dat 6 juni een mogelijke datum voor de herstart van het seizoen kan zijn.

