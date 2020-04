De Franse voetballer Junior Sambia is aan de beterende hand nadat hij door de gevolgen van het coronavirus op de intensive care belandde. Volgens de zaakwaarnemer van de 23-jarige speler is hij inmiddels ontwaakt uit zijn coma.

"Hij ademt weer zelfstandig", vertelt Sambia's zaakwaarnemer Frédéric Guerra zaterdag in gesprek met RTL France. "Het herstel gaat nog heel lang duren, maar hij ligt niet meer in coma. We gaan nu ongetwijfeld op weg naar nog meer goed nieuws."

Sambia, die als middenvelder voor Montpellier in de Ligue 1 speelt, werd dinsdag in het ziekenhuis behandeld aan een darmaandoening. Daar werd hij getest op het coronavirus, maar de uitslag was negatief.

Sambia kreeg later ademhalingsproblemen en werd sinds donderdag in een kunstmatige coma gehouden op de intensive care. Inmiddels blijkt hij wel besmet te zijn met COVID-19.

Montpellier heeft slechts heel summier gereageerd op de gezondheidstoestand van zijn speler. De club stuurde donderdag een persbericht van één zin uit: "Een van onze spelers ligt met ademhalings- en spijsverteringsproblemen in een ziekenhuis waar hij gespecialiseerde zorg krijgt."

Ligue 1 hoopt op 17 juni te kunnen hervatten

Sambia is de eerste topvoetballer die zo zwaar getroffen is door het coronavirus, dat inmiddels wereldwijd ruim 200.000 levens eiste. In Frankrijk zijn ruim 150.000 bevestigde besmettingen en meer dan 22.000 dodelijke slachtoffers.

Door coronamaatregelen van de Franse overheid zijn wedstrijden en trainingen in ieder geval tot 11 mei verboden. De Ligue 1 hoopt op 17 juni de competitie te hervatten.

