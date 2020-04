De spelers van Chelsea hoeven geen salaris in te leveren om de club financieel bij te staan tijdens de coronacrisis. 'The Blues' willen dat ze geld blijven steken in goede doelen.

Engelse media meldden deze week dat de spelers van Chelsea 10 procent van hun salaris in moeten leveren. De Premier League-club meldt zaterdag dat er inderdaad meerdere gesprekken zijn geweest met de spelersgroep, maar dat er is besloten om niet op hun salaris te korten.

"Op dit moment hoeven de spelers de club financieel niet te helpen. In plaats daarvan moedigen we het team aan om hun focus te blijven leggen op goede doelen. In de tussentijd zullen we met elkaar in gesprek blijven over het financiële aspect", schrijft Chelsea in een verklaring.

Meerdere Premier League-clubs hebben het financieel moeilijk doordat de competitie al sinds maart stilligt vanwege het coronavirus. Onder meer Newcastle United en Norwich City hebben een deel van het personeel met verlof gestuurd.

Arsenal was de eerste topclub in Engeland die besloot om te korten op het salaris van spelers en de technische staf. Zij moeten 12,5 procent van hun loon inleveren om de club financieel bij te staan in deze wedstrijdloze periode.

Het is nog altijd niet bekend of en wanneer de Premier League hervat kan worden, maar in het 'bestcasescenario' is dat vanaf 8 juni. Chelsea bezet op dit moment de vierde plek in de Premier League, goed voor een Champions League-ticket.

