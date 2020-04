Frans van Seumeren heeft geen goed woord over voor de manier waarop de KNVB heeft besloten om de Europese tickets te verdelen, nu het Eredivisie-seizoen niet afgemaakt kan worden. De eigenaar van FC Utrecht vindt dat de voetbalbond zijn club onrecht aandoet.

"Ik blijf de KNVB een verschrikkelijk amateuristische organisatie vinden. Er is zo’n enorme willekeur in hun beslissingen. Daar kan ik heel slecht tegen", zegt de 69-jarige Van Seumeren in gesprek met De Telegraaf.

De KNVB besloot op dringend advies van de UEFA om de Europese tickets te verdelen op basis van de huidige stand. Dat betekent dat Willem II als nummer vijf de voorronde van de Europa League in gaat en dat nummer zes FC Utrecht zich volgend seizoen volledig op de competitie en het bekertoernooi kan richten.

Wat het extra pijnlijk maakt: de Domstedelingen hebben maar drie punten minder dan Willem II, hebben een duel minder gespeeld en beschikken over een beter doelsaldo. Daarnaast bereikte FC Utrecht de finale van de TOTO KNVB Beker. Winst op Feyenoord in De Kuip was genoeg geweest voor een Europees ticket.

"De bekercompetitie is door de KNVB totaal bij het grofvuil gezet. Ze laten zien hun eigen bekertoernooi niet serieus te nemen", vindt Van Seumeren, die al juridische stappen heeft aangekondigd. "Ik ben er ongelooflijk ziek van, want we zijn als een kleuterklasje in de hoek gezet. We gaan alles op alles zetten om ons recht te halen."

Dalmau: 'Besluit KNVB beschamend en onrechtvaardig'

Niet alleen bij de leiding van FC Utrecht is de frustratie groot, ook in de spelersgroep is er logischerwijs weinig begrip voor de beslissing van de KNVB. Aanvaller Adrián Dalmau, die dit seizoen door blessureleed slechts acht officiële wedstrijden speelde, vindt dat de club onrecht is aangedaan.

"Ik ben ontzettend woedend", zegt de 26-jarige Dalmau in gesprek met het Spaanse Marca. "Het is beschamend, belachelijk en op sportief gebied onrechtvaardig. Dit besluit is helemaal niet gebaseerd op enige criteria."

"De KNVB laat ons niet eens de bekerfinale achter gesloten deuren spelen in september en er wordt ook niet gekeken naar andere oplossingen die er eventueel zijn. Ze hebben iets van ons afgenomen wat we op het veld hadden kunnen winnen en we kunnen er niets tegenin brengen."

