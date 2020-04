FC Volendam gaat er samen met NAC Breda alles aan doen om een goede financiële compensatie te krijgen. De twee Keuken Kampioen Divisie-club veroverden dit seizoen een periodetitel en mochten op papier meedoen aan de play-offs om promotie, maar kunnen een Eredivisie-ticket definitief vergeten.

De KNVB besloot vrijdag om het Eredivisie-seizoen zonder degradanten en promovendi te beëindigen. SC Cambuur en De Graafschap zijn de grootste slachtoffers - zij lagen op koers voor rechtstreekse promotie - maar ook Volendam en NAC worden gedupeerd.

"We zijn natuurlijk teleurgesteld, want we hadden heel graag iets meer gekregen voor de periodetitel die we met veel overtuiging hebben afgedwongen. En dat geldt ook voor NAC", zegt advocaat Keje Molenaar, directeur externe betrekkingen bij Volendam, op de site van de club.

"De grootste teleurstelling is er bij Cambuur en De Graafschap en dat kan ik me heel goed voorstellen. Eerlijk gezegd vind ik ook dat ADO Den Haag en RKC Waalwijk (de twee onderste ploegen in de Eredivisie, red.) zich afgelopen seizoen van hun slechtste kant hebben laten zien. Het lag in de lijn der verwachting dat ze zouden degraderen."

FC Volendam veroverde dit seizoen de tweede periodetitel. (Foto: Pro Shots)

'Willen samen met NAC onderste uit kan halen'

Volendam opperde vrijdag in de grote conferencecall met de KNVB nog wel het idee om via een loting te bepalen of NAC, Volendam of Fortuna Sittard volgend seizoen in de Eredivisie speelt. De KNVB wilde daar niet aan meewerken en schoot ook het voorstel dat NAC en Volendam volgend seizoen sowieso aan de play-offs mee mogen doen af.

De Volendammers en de Bredanaars hebben wel recht op een financiële compensatie, die moet voortkomen uit een zogenoemde solidariteitspot met geld van de clubs die een Europees ticket krijgen: Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II.

"We hebben nog overleg gehad met NAC en gaan samen bij de KNVB proberen het onderste uit de kan te halen. Daar laten we het bij Volendam op dit moment bij, want meer kunnen we niet doen", aldus Molenaar, die stelt dat een stap naar de rechter weinig zin heeft.

"Dit besluit van de KNVB is juridisch gezien in uitzonderlijke omstandigheden genomen. Een voorzieningenrechter kan dat soort besluiten maar heel marginaal toetsen, dus ik denk dat er voor de clubs niet veel te halen valt."