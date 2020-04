Het per direct beëindigen van de Eredivisie betekent ook dat Hakim Ziyech zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. De aanvallende middenvelder, die komende zomer naar Chelsea vertrekt, had zijn afscheid uit Amsterdam heel anders voorgesteld.

"Ik had mijn periode hier mooi af willen sluiten. Het is heel zonde dat dat nu niet kan", zegt Ziyech in gesprek met Ajax TV. "We hadden nog veel tijd over om nog iets te laten zien samen. Achteraf denk ik: zonde dat ik dit jaar nog een blessure opliep en dat ik nog meer wedstrijden heb gemist."

De laatste wedstrijd van Ziyech in het shirt van Ajax was op 7 maart, toen de ploeg van trainer Erik ten Hag in de Eredivisie met 1-3 won bij sc Heerenveen. De Marokkaans international werd na 68 minuten gewisseld in het Abe Lenstra Stadion, waar hij zijn 165e officiële wedstrijd voor Ajax speelde.

De 27-jarige Ziyech, die in de zomer van 2016 werd overgenomen van FC Twente, won de landstitel, de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal met de Amsterdammers en was op koers om zijn tweede landstitel te veroveren. Ajax stond op doelsaldo bovenaan, maar kan de kampioensschaal vergeten.

Hakim Ziyech veroverde vorig seizoen de landstitel met Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Pijnlijk dat we geen kampioen zijn'

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB besloot vrijdag om over dit seizoen geen kampioen aan te wijzen. "Dat is heel pijnlijk en niet alleen voor mij", zegt Ziyech, met acht treffers en 21 assists dit seizoen onmisbaar bij Ajax.

"We stonden bovenaan, maar er wordt geen schaal uitgereikt. Dus het voelt ook niet als een kampioenschap. Het is heel zonde. Ik weet nog niet precies wanneer ik me bij Chelsea aansluit, want ook daar is nu nog veel onduidelijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat er wel een afscheid bij Ajax gaat komen."

Niet alleen Ziyech baalt fors van het mislopen van het 35e kampioenschap in de historie van Ajax. Aanvoerder Dusan Tadic snapt niet waarom de KNVB er niet voor heeft gekozen om de Amsterdamse koploper tot kampioen uit te roepen.

"Ik vind het prima dat de competitie is gestopt, maar de nummer één is de nummer één," zegt Tadic tegen Ajax Life. "De regels vertellen dat het doelsaldo telt en niet het onderling resultaat. Ik had met de schaal onze supporters blij willen maken. Deze prijs is ons afgepakt."

