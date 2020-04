PSV heeft vrijdag als eerste Nederlandse club bekendgemaakt te snijden in salarissen vanwege de coronacrisis. De bestuurders van de 24-voudig landskampioen leveren 20 procent van hun loon in zolang er zonder publiek wordt gespeeld.

Woensdag maakten de sociale partners van het Nederlandse betaald voetbal - spelersvakbond VVCS, belangenvereniging ProProf en de federatie van betaald voetbalorganisaties FBO - bekend dat er mogelijk snel collectieve financiële maatregelen volgen, maar PSV wacht daar niet op.

"De directie heb ik zelf in de hand, dus wij gaan in ieder geval 20 procent inleveren zolang we zonder publiek spelen", aldus algemeen directeur Toon Gerbrands, die samen met Peter Fossen, John de Jong en Frans Janssen de PSV-directie vormt, bij talkshow Op1.

Gerbrands is bovendien met de spelers van PSV in gesprek over het mogelijk afstaan van salaris ten tijde van de crisis. "Ze hebben het verhaal aangehoord en volgende week hebben we aan vervolggesprek."

Tot dusver is PSV de enige Nederlandse club die kort op het salaris om financieel ruimte te verschaffen ten tijde van de crisis. In verschillende buitenlandse competities besloten clubs de laatste weken al om loon in te houden.

Dinsdag werd bekend dat het seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie vrijwel zeker niet meer wordt hervat. De KNVB besloot vrijdag na een vergadering met de clubs dat er geen titel wordt vergeven en er geen promotie en degradatie plaatsvindt.

