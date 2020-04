Ajax gaat de training op korte termijn in aangepaste vorm hervatten, nu dat weer is toegestaan. Trainer Erik ten Hag hoopt met de Amsterdammers gefaseerd toe te werken naar volledige fitheid.

"De komende weken is het weer geoorloofd om met de bal te trainen. Daar gaan we gebruik van maken. We gaan in kleine groepjes op De Toekomst aan de slag", zegt Ten Hag op de site van Ajax.

Na een periode van rust volgt blok twee. "Dan gaan we beginnen met teamtrainingen, leggen we de nadruk op teamconditie en beginnen we uiteraard ook weer met speelwijzeontwikkeling. Daarna is er weer een rustfase en dan bouwen we in augustus naar de competitie toe en zullen we de intensiteit heel erg verhogen."

Het kabinet maakte dinsdag niet alleen bekend dat betaald voetbal tot 1 september niet is toegestaan, maar ook dat trainingsaccommodaties onder strikte voorwaarden weer open mogen na 28 april. FC Twente meldde woensdag als eerste Eredivisionist de training te hervatten.

Ten Hag beseft dat de nabije toekomst er voor Ajax anders uit zal zien, ook al heeft hij begrip voor de keuzes van de overheid en de KNVB. "Daar zijn al wel wat gesprekken over gevoerd. Ook Ajax zal een veer moeten laten", zegt hij.

"En dat heeft ook consequenties voor de mogelijkheden. De laatste jaren hebben we kunnen investeren, maar op dit moment mogen we dat niet doen. We hebben ervoor gekozen die risico's niet aan te gaan."

